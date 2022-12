Usine mise en arrêt : quel avenir pour le Jeep Cherokee?

Stellantis a confirmé à plusieurs médias américains que l’usine de Belvidere, en Illinois, cessera indéfiniment ses activités à la fin du mois de février. C’est elle qui assemble le Jeep Cherokee depuis 2017.

Dans un communiqué officiel partagé par Automotive News, le constructeur évoque les perturbations causées par la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs, mais surtout les coûts grandissants de l’électrification dans l’industrie automobile.

« Stellantis a pris différentes mesures pour stabiliser la production et améliorer l’efficacité de ses usines nord-américaines afin de garder les prix abordables et de maintenir la satisfaction de ses clients à l’égard de la qualité, peut-on lire. Bien que nous envisagions d’autres avenues pour optimiser les opérations, Stellantis a pris la décision de suspendre la production à l’usine de Belvidere à compter du 28 février 2023. »

Un peu plus loin, il est question de « trouver des solutions pour donner une nouvelle vocation à l’usine de Belvidere ». Les quelque 1 350 employés seront remerciés, mais certains pourront aller travailler ailleurs au sein du groupe au fur et à mesure que des postes se libèrent. Stellantis doit renouveler en 2023 sa convention collective avec le syndicat des UAW.

Et le Cherokee dans tout ça?

Le constructeur ne veut pas en dire plus pour l’instant, ce qui laisse beaucoup de questions sans réponse quant à l’avenir du Jeep Cherokee, dont les modèles 2023 sont présentement en fabrication.

Photo: Jeep

Toutefois, un dirigeant syndical a confié à Reuters que la production du VUS compact (ou de son remplaçant) serait déménagée à l’usine de Toluca, au Mexique, selon des documents internes de la compagnie.

Même si la génération actuelle du Cherokee date de 2014 et que les ventes nord-américaines sont en forte baisse depuis quelques années (plus de 53% aux États-Unis de 2019 à 2021 et 56% au Canada dans la première moitié de 2022), il serait surprenant que Jeep abandonne ce créneau.

D’un autre côté, il y a aussi le Compass, un modèle plus petit mais qui vient tout juste d’être modernisé et de recevoir un moteur plus puissant, accompagné d’un rouage intégral de série.

À plus long terme, on sait que Jeep compte lancer quatre véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe d’ici la fin de 2025. L’Avenger partira le bal de l’autre côté de l’Atlantique. Chez nous, le Jeep Recon se présentera devant public l’an prochain, ses réservations débuteront tôt en 2023 et sa production suivra en 2024. Idem pour le modèle dérivé du concept Wagoneer S.

