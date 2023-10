Quoi choisir pour remplacer un Jeep Cherokee Trailhawk 2019 ?

Je me suis fait voler mon Jeep Cherokee Trailhawk 2019 qui convenait parfaitement à mes besoins.

Considérant que je ne souhaite pas un véhicule plus volumineux, que je suis très souvent dans le bois sur des chemins accidentés et que je remorque une embarcation dont le poids est d’environ 2 000 lb, par quel VUS neuf pourrais-je le remplacer?

Bonjour Simon,

Vous n’êtes pas sans savoir que dans ce segment, le Cherokee constituait jusqu’à tout récemment le seul véhicule encore proposé avec un moteur à 6 cylindres, capable de remorquer des charges considérables. Il s’agissait d’un produit grandement apprécié du public, bien que vieillissant. Aujourd’hui, il faut inévitablement se diriger vers des modèles comme le Wrangler ou le Grand Cherokee pour obtenir de bonnes capacités. En effet, nous ne pouvons pas recommander l’achat d’un Compass à moteur 2 litres. Et puisque vous ne souhaitez guère obtenir un véhicule plus imposant, le catalogue Jeep ne vous convient désormais plus.

L’une des options intéressantes se situe donc du côté de Ford, avec le Bronco Sport à moteur 2 litres turbocompressé, n’affichant cependant qu’une capacité de remorquage de 2 200 lb, alors que l’Escape doté de la même motorisation peut remorquer des charges atteignant 3 500 lb. Et pour cause, l’ajout d’un refroidisseur d’huile de transmission à haut rendement sur l’Escape, qui ne semble pas pouvoir être installé sur le Bronco Sport, de par sa configuration. Un élément certes décevant, mais qui ne vous empêchera pas de traîner votre embarcation.

Photo: Marc-André Gauthier

D’après vos besoins, je vous recommande le Bronco Sport, dont la philosophie se rapproche davantage de celle de votre Cherokee, et qui possède des capacités hors route nettement supérieures. Vous apprécierez la puissance de son moteur 2 litres turbo, qui a prouvé sa fiabilité au fil du temps.

Autrement, Toyota vend une version Trail de son RAV4, avec une suspension mieux adaptée à la conduite hors route de même qu’avec une configuration mécanique équipée pour remorquer des charges atteignant 3 500 lb. D’une grande fiabilité, ce véhicule ne génère toutefois pas la puissance du Bronco Sport, hébergeant plutôt un quatre cylindres de 2,5 litres atmosphérique.

Photo: Toyota

Puis, du côté de Subaru se trouve le Forester Wilderness, développé pour la conduite hors route et pouvant tracter 3 000 lb. En ce qui me concerne, c’est une option à envisager, bien que là encore, la puissance n’atteigne pas celle du Bronco Sport. Cela dit, sa maniabilité, son comportement routier et son renommé système de rouage intégral en font un produit de choix, également réputé pour sa robustesse.

En terminant, sachez que Subaru lance ces jours-ci le Crosstrek Wilderness. Plus compact que le Cherokee et doté du même moteur de 182 chevaux, mais cette fois en mesure de remorquer des charges atteignant 3 500 lb. Il pourrait vous plaire, considérant ses performances plus relevées en raison d’un poids réduit.

