Fin de la production du Jeep Cherokee après 49 ans

Lancé en 1974 à partir du châssis du Wagoneer de l’époque, le Jeep Cherokee tire maintenant sa révérence après 49 ans à façonner le visage de la marque – nonobstant la période de 2002 à 2013 pendant laquelle il a porté le nom Liberty, bien sûr.

Le constructeur Stellantis a confirmé la nouvelle à plusieurs médias américains dans les dernières heures.

Comme on vous le rapportait en janvier, le Cherokee a perdu son V6 et ne conserve que deux versions pour l’année-modèle 2023. On vous avait déjà mentionné aussi que la production à l’usine de Belvidere, en Illinois, allait être suspendue indéfiniment le 1er mars.

Photo: Jeep

Quelques-uns des 1 350 employés qui y travaillaient pourront être réassignés dans d’autres usines du groupe au fur et à mesure que des postes se libèrent, par exemple à l’usine de Toledo, en Ohio, qui assemble le Wrangler et le Gladiator. Des négociations avec le syndicat américain UAW sont toujours à venir.

Ceci étant dit, Stellantis n’a pas l’intention d’abandonner ce segment de marché, où l’on compte également le Jeep Compass. Un porte-parole a fait cette déclaration à Motor Trend : « Nous ferons une annonce concernant la prochaine génération du Jeep Cherokee en temps et lieu. Tous les véhicules actuels de la marque Jeep offriront une variante électrifiée d’ici 2025 et nous aurons quatre véhicules. »

En d’autres mots, Jeep risque de remplacer le Cherokee par un nouveau VUS électrique vers le milieu de la décennie. S’appellera-t-il différemment? Ça reste à voir. Rappelons qu’en 2021, le chef de la première nation Cherokee aux États-Unis s’est prononcé contre l’utilisation du nom Cherokee par Jeep.

Photo: Jeep

La compagnie a dévoilé l’an dernier des images et quelques détails du Jeep Recon, qui deviendra son premier véhicule 100% électrique sur le marché nord-américain. Le modèle de production sera dévoilé plus tard en 2023 et les premiers exemplaires sortiront en 2024.

