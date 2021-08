Subaru Solterra : de nouvelles images du futur VUS électrique

Après une première annonce en mai accompagnée d’un mystérieux aperçu, Subaru a dévoilé aujourd’hui plusieurs nouvelles images de son futur VUS électrique, le Subaru Solterra 2023, qui arrivera sur le marché vers le milieu de 2022.

Ce modèle compact partage sa toute nouvelle plateforme avec le VUS électrique de Toyota, présagé par le concept bZ4X du Salon de l’auto de Shanghai 2021. D’ailleurs, les ressemblances entre les deux sont frappantes.

La partie avant d’allure très agressive comprend des phares à DEL perçants, tandis que les flancs sont ponctués d’ailes au contour élargi. À l’arrière, le hayon adopte un vitrage très incliné, un aileron au sommet et des feux nouveau genre de chaque côté. Un toit panoramique apparaît également sur les images.

Photo: Subaru

La garde au sol du Solterra, plus généreuse que la moyenne des véhicules électriques, est fidèle aux autres VUS de Subaru. Le rouage intégral symétrique qui fait la réputation de la marque sera aussi de mise.

À l’intérieur, l’instrumentation numérique est placée à la base du pare-brise, loin du volant. Au centre de la planche de bord, un très large écran surplombe une série de commandes et l’ensemble se fond à la console où l’on semble déceler un sélecteur rotatif accompagné de boutons pour les modes de conduite.

Photo: Subaru

Selon Subaru, le Solterra sera son véhicule le plus évolué sur le plan technologique tout en offrant « amplement d’espace aux passagers arrière et au chargement. » La sécurité sera à l’avant-plan, notamment avec un système EyeSight encore plus poussé.

Un dévoilement officiel devrait avoir lieu plus tard en 2021. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!