En vidéo : Antoine Joubert présente la Subaru Outback Wilderness

Subaru dévoile le Forester Wilderness 2022

Comme on s’y attendait, Subaru a dévoilé aujourd’hui le nouveau Forester Wilderness 2022, une version plus aventureuse et axée sur le hors-route de son populaire VUS compact. Ce modèle vient rejoindre l’ Outback Wilderness qui a fait ses débuts plus tôt cette année. Subaru en a également profité pour redessiner …