Le VUS électrique de Subaru va s’appeler Solterra

Deux ans après l’annonce d’un partenariat entre Toyota et Subaru pour développer un VUS électrique compact, on apprend que le second a choisi le nom « Solterra » pour désigner son modèle.

La photo ci-dessus nous en offre d’ailleurs un aperçu.

Alors que les rumeurs parlaient d’Evoltis, le fabricant a opté pour une combinaison des mots latins désignant le soleil et la terre afin, dit-il, de rendre hommage à la nature et de souligner les qualités tout-terrain de son véhicule électrique. Bref, même avec une batterie, il faut s’attendre à un authentique produit Subaru.

Photo: Subaru

D’après ce qu’on peut voir, le design sera résolument moderne et unique, sans aller vers des lignes aussi radicales que celles du concept montré l’an dernier. Les phares à DEL attirent le regard et on semble deviner que le pare-chocs avant est très sculpté dans les coins. La ligne de toit paraît fuyante et la garde au sol, plus généreuse que la moyenne des véhicules électriques.

Aucun détail technique n’est disponible, mais il sera certainement question d’un ensemble à deux moteurs avec rouage intégral, de même qu’un système de sécurité EyeSight de nouvelle génération comprenant encore plus d’aides à la conduite.

Photo: Subaru

Partageant sa toute nouvelle plateforme avec le VUS électrique de Toyota, présagé par le concept bZ4X au Salon de l’auto de Shanghai, le Subaru Solterra devrait être commercialisé à partir du milieu de l’année 2022 en Europe, au Japon, en Chine et en Amérique du Nord.

