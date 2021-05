Quel VUS choisir pour le style?

Le VUS électrique de Subaru va s’appeler Solterra

Deux ans après l’annonce d’un partenariat entre Toyota et Subaru pour développer un VUS électrique compact, on apprend que le second a choisi le nom « Solterra » pour désigner son modèle. La photo ci-dessus nous en offre d’ailleurs un aperçu. Alors que les rumeurs parlaient d’Evoltis, le fabricant a …