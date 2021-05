Ford Bronco ou Ford Bronco Sport?

J’ai lu votre récent article qui parlait d’un premier Ford Bronco aperçu au Québec, dans les rues de Laval. J’habite à Québec et j’en ai déjà vu un il y a trois semaines! Comment est-ce possible?

-------------------------

Bonjour,

Il y a fort à parier que le modèle que vous avez vu à Québec était un Bronco Sport, et non un Bronco. Bien que ces deux véhicules portent des noms très similaires et se ressemblent à plusieurs points de vue, il est important de mentionner que ceux-ci sont complètement différents.

Analysons cela de plus près.

Ford Bronco Sport

Le Ford Bronco Sport est arrivé chez les concessionnaires du Québec au début du printemps 2021 et on en voit déjà plusieurs sur les routes. Inspiré du « vrai » Bronco, ce VUS partage sa plateforme et ses composantes mécaniques avec le Ford Escape.

Il s’agit donc d’un véhicule utilitaire compact axé sur l’aventure et visant les amateurs de plein air. On peut ainsi le comparer à des modèles comme le Jeep Cherokee ou au Toyota RAV4 Trail. Les amateurs de conduite hors route pourront se tourner vers la déclinaison Badlands, laquelle est munie d’une motorisation plus puissante, d’une meilleure protection sous le véhicule et d’un meilleur débattement de la suspension.

Photo: Ford

Ford Bronco

Le Ford Bronco est celui que tous les amateurs de conduite hors route attendent depuis des années. Héritier spirituel des anciens Bronco des années 60 et 70, le Ford Bronco 2021 devient un rival direct au populaire Jeep Wrangler.

Attendu chez les concessionnaires dès cet été, le Bronco sera livré de série avec des aptitudes hors route qui promettent d’être épatantes. Il sera également possible d’opter pour un ensemble baptisé Sasquatch, qui donnera accès à un système 4x4 plus évolué, des roues de 17 pouces et d’immenses pneus de 35 pouces.

Contrairement au Bronco Sport qui n’est livrable qu’en version à quater portes, le Bronco sera aussi disponible en configuration à deux portes.

Photo: Ford

Une famille de véhicules

Avec le populaire nom Bronco, Ford souhaite créer une famille de véhicules axés vers l’aventure. Aux Bronco et Bronco Sport s’ajouteront donc éventuellement d’autres modèles portant le nom et les éléments stylistiques du légendaire Ford Bronco!

En vidéo: notre essai du Ford Bronco Sport 2021