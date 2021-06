Le Ford Bronco 2021 commence enfin à sortir de l’usine!

Onze mois après son dévoilement, le tout nouveau Ford Bronco 2021 commence enfin à sortir de l’usine d’assemblage du Michigan située à Wayne.

Les premiers exemplaires de production sont donc en route vers les concessionnaires aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Il était grand temps, car rappelons que plus de 125 000 des quelque 190 000 détenteurs de réservations aux États-Unis et au Canada ont placé une commande.

« Nous savons que les fans attendent impatiemment le Bronco et nous sommes très excités de le ramener, affirme Suzy Deering, directrice du marketing de Ford. Ce Bronco est meilleur que jamais. Nous sommes restés fidèles à sa tradition de pouvoir affronter n’importe quel terrain et nous avons misé à fond sur un design innovateur, la durabilité et des compétences hors-route de haut niveau pour que les clients puissent soutirer le maximum de leurs aventures. »

La production du nouveau Bronco 2021 a commencé ce printemps, mais des retards ont été causés par des problèmes d’approvisionnement notamment avec le fournisseur du toit rigide amovible.

Juste à côté de l’usine se trouve un Centre de modification pour répondre aux demandes des clients qui souhaitent faire installer toutes sortes d’accessoires, d’éléments décoratifs ou de pièces de performance. À cela s’ajoute un catalogue de plus de 200 accessoires installés chez le concessionnaire pour personnaliser encore davantage le véhicule.

En plus de proposer deux carrosseries différentes (deux ou quatre portes), le Ford Bronco 2021 offre le choix de deux moteurs turbocompressés : un quatre cylindres de 2,3 litres (275 chevaux, 315 livres-pied) et un V6 de 2,7 litres (315 chevaux, 410 livres-pied). Il est même plus puissant avec de l’essence super.

Six versions figurent au menu, soit de base, Big Bend, Black Diamond, Outerbanks, Badlands et Wildtrack, chacune disponible avec l’ensemble Sasquatch comprenant un système 4x4 évolué ainsi que des roues de 17 pouces chaussées d’immenses pneus de 35 pouces. Au Canada, les prix varient de 40 499 $ à plus de 70 000 $.

En vidéo : Voyez tout ce qu'on peut démonter sur le Ford Bronco