Le Ford Bronco replonge dans la course hors route extrême

Avant que le tout nouveau Ford Bronco renaisse, le constructeur avait mis au point un prototype pour des courses d’endurance dans le désert comme le Baja 1000. Cherchant à repousser les limites encore une fois, il présente maintenant trois autres Bronco conçus sur mesure… pour la démesure!

Ces 4x4 hautement modifiés participent cette semaine en Californie à l’épreuve King of the Hammers de la série ULTRA4. Il s’agit de l’une des compétitions hors route les plus extrêmes au monde, comprenant des trajets de 150 kilomètres sur la terre, le sable et les roches. Pas moins de 450 équipes sont au rendez-vous.

Ford, qui commandite aussi l’événement, a donc créé des Bronco 4400 pour la classe Unlimited. Bien sûr, ils ont peu de points en commun avec les modèles de série. On remarque tout de suite le châssis tubulaire entièrement adapté, les énormes pneus hors route et les amortisseurs à grand débattement.

La compagnie parle de moteurs à haut rendement mais sans donner de détails. On sait par contre que tout le système de transmission sur chacun des trois Bronco de course a été révisé.

À l’intérieur, l’habitacle est dépouillé au maximum et équipé d’une cage de sécurité Pro Pacer XL ORV de Recaro que la FIA a certifiée pour un usage hors route.

Photo: Ford

« L’épreuve King of the Hammers est une des raisons qui nous poussent à nous assurer que chaque Bronco de production offre les compétences, la durabilité et les sensations tout-terrain que recherchent les amateurs », explique Mark Grueber, directeur du marketing du Ford Bronco. C’est possible de suivre l’événement via www.ultra4racing.com/ultra4-racing-live.

