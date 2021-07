En vidéo : un Shelby Bronco en préparation?

Deux des grandes vedettes de Ford sont des modèles diamétralement opposés : le Bronco, un robuste VUS conçu pour toutes sortes de manœuvres hors route, et la Mustang Shelby GT500, un coupé sport haute performance qui enflamme la route et les circuits avec ses 760 chevaux.

Quelles sont les chances que les deux unissent leurs forces un jour? Peut-être meilleures qu’on le pense, surtout après avoir regardé la nouvelle vidéo publiée par Bronco Nation.

Dans celle-ci, le patron de Shelby American, Gary Patterson, affronte Shelby Hall, pilote de course tout-terrain bien connue. Le premier conduit une Shelby GT500 alors que la seconde se trouve aux commandes d’un Bronco. Ce n’est pas tant le duel qui nous intéresse que leurs commentaires à la fin :

Patterson suggère donc que Shelby se mette à travailler sur le Bronco, ce à quoi Hall répond qu’il s’agit d’une très bonne idée.

À l’heure actuelle, le 4x4 réinventé de Ford propose deux moteurs turbocompressés produisant jusqu’à 330 chevaux et 415 livres-pied de couple, mais on sait qu’un Bronco plus puissant est en chemin. S’il suit les traces du F-150 Raptor, ça voudrait dire autour de 450 chevaux et 510 livres-pied. C’est sans parler bien sûr du futur F-150 Raptor R, qui devrait renfermer le moteur de la Shelby GT500.

Alors, pourquoi pas un Bronco de 700 chevaux? Le délire, que ce serait!

Au fait, rappelons que le préparateur texan Hennessey a lui aussi décidé de s’attaquer au Bronco. Attendez-vous à voir prochainement le VelociRaptor V8 Bronco muni d’un moteur surcompressé de 5,0 litres développant 750 chevaux.

En vidéo : Le Ford Bronco est de retour!