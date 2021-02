Un moteur V8 de 518 chevaux pour le Land Rover Defender 2022

Le Land Rover Defender continue de faire jaser. Cette fois, c’est avec une série d’améliorations pour l’année-modèle 2022, la plus importante se trouvant sous le capot.

En effet, le Defender de nouvelle génération ajoute enfin à sa gamme le moteur V8 surcompressé de 5,0 litres de Jaguar Land Rover. Développant une puissance de 518 chevaux et un couple de 461 livres-pied, il propulse le luxueux 4x4 de 0 à 100 km/h en 5,2 ou 5,4 secondes dépendamment de la configuration (empattement court ou long) et atteint une vitesse de pointe de 240 km/h.

On imagine bien que toute cette force sera exploitée par ses futurs propriétaires davantage sur la route que dans les chemins de terre ou les sentiers, d’autant plus que le Defender V8 sera plus lourd d’environ 600 livres et donc un peu moins agile. Le surplus de poids provient non seulement du moteur, mais aussi du châssis renforcé, entre autres par de plus grosses barres stabilisatrices.

Les ingénieurs de Land Rover ont également dû revoir le différentiel arrière, la répartition du couple ainsi que le système Terrain Response 2 et ses différents modes de conduite, dont le nouveau « Dynamique ». Sans surprise, les freins sont plus gros, avec des étriers peints de couleur exclusive (Bleu xénon). Quelques emblèmes et éléments décoratifs uniques au V8 sont aussi de mise à l’extérieur comme à l’intérieur.

Ceux qui n’ont pas besoin de 518 chevaux pourront toujours opter pour le six cylindres de 3,0 litres produisant 395 chevaux ou encore le quatre cylindres de 2,0 litres qui génère 296 chevaux. Quant à la version hybride rechargeable offerte en Europe, elle se fait encore attendre ici.

Photo: Jaguar Land Rover

Par ailleurs, mentionnons que le système d’infodivertissement Pivi Pro du Land Rover Defender 2022 sera disponible avec un nouvel écran HD incurvé de 11,4 pouces comme dans d’autres modèles Jaguar Land Rover (de série : 10 pouces), un plateau de recharge sans fil pour téléphones intelligents et un modem plus puissant.

Les prix et la date de commercialisation pour le marché canadien seront annoncés à une date ultérieure.

En vidéo : notre essai du Land Rover Defender 2021