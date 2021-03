Land Rover Defender 130 : une troisième rangée de sièges s'ajoute

Ça roule pour le Land Rover Defender! Fraîchement élu « Véhicule mondial de l’année 2021 » par un jury international exclusivement composé de femmes, il profite d’une série d’améliorations pour l’année-modèle 2022, dont un V8 surcompressé de 518 chevaux.

On vous apprenait également dans les derniers jours que la compagnie étudie sérieusement la possibilité de transformer son luxueux VUS tout-terrain en camionnette, comme elle l’a déjà fait dans le passé.

En bien, les choses ne vont pas en rester là. À la manière de Ford qui veut faire du Bronco une gamme complète de véhicules, Land Rover confirme maintenant qu’un Defender à trois rangées de sièges s’en vient.

Ainsi, après les modèles 90 à empattement régulier et 110 à empattement allongé, il y aura un Defender 130 basé sur le second, mais plus long de 342 millimètres pour un total de 5,1 mètres (sans le pneu de secours). Il devrait arriver sur le marché « d’ici 18 mois », donc probablement en tant que modèle 2023.

Photo: Jaguar Land Rover

Selon le directeur des finances de Land Rover, Adrian Mardell, le Defender 130 « tombera à point en Amérique du Nord, en Chine et au Moyen-Orient », où les gros VUS ont la cote. Il viendra rivaliser avec des modèles comme le BMW X7, le Lexus LX et le Mercedes-Benz GLS.

Le chef du design de Land Rover, Gerry McGovern, en rajoute : « Même en investissant relativement peu, nous pouvons accroître largement son attrait. Je suis tout à fait convaincu que le Defender deviendra une marque phare à lui seul. »

Une version hybride rechargeable suivra inévitablement. Et qu’en est-il d’un Defender 100% électrique? Difficile à imaginer en ce moment, mais rappelons que la compagnie s’est donné comme objectif que 60% de ses ventes mondiales d’ici 2030 soient des véhicules exclusivement à batterie.

En vidéo : notre essai du nouveau Land Rover Defender