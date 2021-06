Que pensez-vous de l'achat d'un Land Rover Defender?

Je possède une Lexus RX 350 AWD 2017. Je l’aime beaucoup, mais je suis à la recherche d’un véhicule plus passionnant à conduire et qui se démarquerait davantage. Je suis très intéressé par le Land Rover Defender 2021 dans sa version 90. Qu’en dites-vous?

Bonjour Pierre,

Nous avons eu l’opportunité de conduire le Land Rover Defender dans sa version 90 au cours des dernières semaines. Dans cette marée de modèles aussi drabes et ennuyants les uns que les autres, il est plus que rafraîchissant de voir un constructeur débarquer avec un véhicule qui déborde de personnalité comme c’est le cas avec le Defender et encore plus avec la version 90.

Pour les non-initiés, il faut savoir que le nombre qui agit comme suffixe fait référence à la longueur du véhicule. Ainsi, le 90 est plus court ne compte que deux portières, alors que le 110 désigne la version à quatre portes. Il va sans dire, le confort est minime sur la banquette arrière du 90 et l’accès est assez périlleux. Qui plus est, le coffre n’est pas des plus spacieux non plus.

Le véhicule utilisé pour l’essai était doté du moteur à six cylindres de 3 L à hybridation légère d'une puissance de 395 chevaux. Nous avons été totalement emballés par cette motorisation. Un moteur à quatre cylindres de 2 L est aussi offert, mais pour profiter pleinement de l’expérience, nous vous recommandons d’opter pour une version supérieure. Et pour les consommateurs les plus radicaux, un impressionnant moteur V8 de 5 L est également au menu. En revanche, il faut débourser environ 45 000 $ de plus que dans le cas du Defender à moteur à six cylindres. Voilà une somme considérable!

Avec le Defender 90, nous avons apprécié l’ensemble de l’expérience. Si sa silhouette est totalement charmante, on retrouve le même souci d’esthétisme à l’intérieur. C’est à la fois robuste et chic. Nous avons également aimé la suspension pneumatique et sa rapidité d’exécution.

Dans votre processus d’achat, nous vous suggérons d’y aller mollo avec les options. En plus d’être nombreuses, elles sont coûteuses et la facture pourrait bondir d’un coup.

De plus, peu importe ce que vous dira votre beau-frère ou votre voisin, on ne peut vous garantir une aussi grande fiabilité avec le Defender qu’avec votre Lexus. Le RX 350 brille par sa fiabilité à toute épreuve alors que chez Land Rover, il faut s’attendre à des pépins ici et là. Au moment de notre essai, avec un véhicule neuf, nous avons constaté de sérieux problèmes de connexion avec Apple CarPlay de même qu'avec le système audio.

Avant de faire le grand saut, il est donc important de considérer l'aspect de la fiaiblité. Si vous êtes prêt à vivre avec, le Defender pourrait être un bon choix pour vous.

