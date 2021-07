Land Rover Defender Trophy Edition : pour un club select d’aventuriers

Vous vous rappelez la série de 25 Defender Works V8 Trophy que doit fabriquer la division Land Rover Classic à partir du modèle original? Eh bien, dans la même optique, le constructeur a décidé de créer une édition Trophy limitée du nouveau Defender.

On préfère vous avertir tout de suite : les 220 exemplaires qui verront le jour pour l’Amérique du Nord seront uniquement vendus aux États-Unis, à un prix de 90 000 $US.

Basé sur le Defender 110 2022 (cinq portes) en version P400 X-Dynamic SE, l’édition Trophy est enveloppée de la même manière ou presque que le Defender Works V8 Trophy, dont le jaune caractéristique tranche avec les nombreux éléments noirs.

Photo: Land Rover

Le véhicule est bien sûr conçu pour relever les défis d’endurance les plus exigeants, notamment avec sa suspension pneumatique et sa plaque de protection avant, mais surtout ses ensembles hors route avancé et temps froid. À cela s’ajoutent un treuil, un porte-bagages de toit, le rétroviseur ClearSight, un attelage de remorque et des tapis intérieurs en caoutchouc à rebords surélevés. N'oublions pas l'échelle déployable.

Chaque client aura la chance de prendre part à une épreuve hors route d’un jour en équipe de deux au réputé domaine Biltmore situé à Asheville, en Caroline du Nord. Des instructeurs leurs fourniront des conseils personnalisés. L’équipe gagnante participera ensuite à une grande competition mondiale autour du Château Eastnor, en Angleterre, lieu d’essais et de développement de Land Rover. Voilà qui est drôlement excitant!

Photo: Land Rover

Et pour les Canadiens?

Tel que mentionné plus tôt, l’édition Trophy n’est pas offerte au Canada. Par contre, il y a d’autres nouveautés pour 2022, dont une édition XS du Defender 110 avec un revêtement inférieur assorti à la carrosserie et des jantes de 20 pouces à cinq rayons divisés au fini gris foncé lustré. Son prix débute à 85 800 $.

Pour ceux qui aiment la puissance, un V8 s’est s’ajouté à la gamme. Libérant 518 chevaux et 461 livres-pied de couple, il permet une accélération de 0 à 100 km/h en aussi peu que 5,2 secondes. Le prix grimpe cependant en conséquence, soit 122 800 $ pour le Defender 90 et 125 600 $ pour le Defender 110.

