Le Land Rover Defender 130 à trois rangées est arrivé

Promise il y a un peu plus d’un an, la nouvelle version à trois rangées de sièges du Land Rover Defender se dévoile officiellement aujourd’hui. Rejoignant les modèles 90 et 110, le Defender 130 pourra accueillir jusqu’à huit personnes en tout confort.

Long de 5,36 mètres et possédant un empattement de 3,02 mètres, ce véhicule a été étiré de 34 centimètres, ce qui donne plus d’espace non seulement pour les passagers mais aussi pour les bagages, car le volume utilitaire passe de 389 à 2 291 litres une fois que tous les sièges arrière (divisés 40/20/40) sont repliés.

En comparaison, le Defender 110 peut transporter jusqu’à 1 875 litres en tout et sa configuration 5+2 en option ne laisse que très peu de place aux occupants de la dernière rangée.

Photo: Jaguar Land Rover

Fait intéressant, le Defender 130 comprend de série un toit panoramique et un second panneau vitré au-dessus de la troisième rangée, ce qui rend l’habitacle très éclairé. De plus, grâce à sa suspension pneumatique à commande électronique, il est même possible d’ajuster sa hauteur à partir d’un bouton dans le coffre pour faciliter le chargement. Génial!

Sur le plan du design, le Defender 130 a sa propre palette de couleurs incluant un nouveau Rouge Sedona et propose un ensemble comprenant davantage de garnitures au fini chrome ou argent. La planche de bord reçoit un écran central tactile de plus grande dimension, soit 11,4 pouces, toujours propulsé par le système multimédia Pivi Pro mais maintenant assorti de l’application de navigation what3words. La climatisation à quatre zones et un système avancé de purification de l’air sont également inclus.

Photo: Jaguar Land Rover

En passant, quatre niveaux d’équipement figurent au menu : SE, X-Dynamic SE, X et First Edition. Dans ce dernier cas, le traitement extérieur est spécialement choisi par les designers de Land Rover (trois combinaisons possibles) et le luxe atteint un sommet avec entre autres des sièges chauffants aux deux rangées arrière, une chaîne audio Meridian, un ensemble d’assistance au conducteur et des vitres teintées.

Pour ce qui est du groupe motopropulseur, oubliez le V8, curieusement. La seule option au Canada, du moins pour l’instant, est un moteur à six cylindres de 3,0 litres avec hybridation légère de 48 volts. La puissance s’élève à 395 chevaux et le couple à 406 livres-pied, ce qui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes.

Photo: Jaguar Land Rover

Le rouage intégral et la boîte automatique à huit rapports ne changent pas. Et si ça vous intéresse, il est toujours possible de remorquer jusqu’à 8 200 livres et de traverser des cours d’eau d’une profondeur allant jusqu’à 90 centimètres.

Le Land Rover Defender 130 est disponible au Canada à partir de 93 000 $, plus les frais de transport et de préparation. C’est beaucoup plus cher que le Defender 110, qui débute à 69 250 $.

En vidéo: notre essai du Land Rover Defender 2021