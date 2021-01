Peut-on faire confiance à la fiabilité du Land Rover Defender?

J’ai vu votre vidéo de l’essai du Land Rover Defender. Vous semblez l’avoir aimé, et en m’informant sur le produit, je tends à vous donner raison! Mais feriez-vous confiance à la fiabilité du véhicule?

Bonjour Martin,

Effectivement, nous avons vraiment aimé le Land Rover Defender. Il s’agit d’ailleurs de l’une des belles surprises de l’année 2020 au sein de notre équipe. C’est un véhicule qui impressionne en conduite hors route, et encore plus sur la route, dans la mesure où il est maintenant autant civilisé qu’un Range Rover, ou presque!

Cela dit, vous touchez une corde sensible : qu’en est-il de sa fiabilité?

Historiquement, on peut effectivement douter de la fiabilité des produits de la marque britannique. Ils sont reconnus pour souffrir de plusieurs problèmes, qui peuvent survenir à tout moment. Par exemple, sur les Range Rover modernes, il n’est pas rare qu’une pièce mineure défectueuse empêche le moteur de démarrer ou de fonctionner correctement.

En ce qui concerne les premiers exemplaires du Defender livrés, beaucoup ont connu quelques ratés, particulièrement au chapitre de la mécanique et de la suspension pneumatique, qui demeurait coincée en mode abaissé, ce qui est peu pratique.

Photo: Marc-André Gauthier

Indicateur d’une mauvaise conception ou problèmes attribuables aux premiers modèles? Difficile à dire. L’édition que nous avons eue à l’essai a été malmenée par plusieurs journalistes, et à part une crevaison, le Defender n’a connu aucun problème.

Le véhicule compte sur plusieurs systèmes sophistiqués, comme la présence de plusieurs caméras haute définition, d’une panoplie de capteurs et de radars, et de moteurs de pointe, produisant beaucoup de puissance en fonction de leur taille. C’est très alléchant, mais plus il y a de gadgets intégrés, plus il y a de chances que quelque chose brise un jour ou l’autre!

Le Land Rover Defender est un produit tout neuf et il aura à faire ses preuves en matière de fiabilité. Seul le temps pourra nous apporter une réponse concrète à votre question.

