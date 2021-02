Véhicules électriques : des ventes en baisse en 2020, mais pourquoi?

Un homme achète six voitures électriques et en offre cinq en cadeaux

Par Geneviève Quessy Un retraité montréalais vient d’acheter six voitures électriques d’un coup chez un concessionnaire de la région de Lanaudière, une pour lui et les cinq autres pour des membres de sa famille et des amis à qui il voulait faire des cadeaux. J ulien Croteau et les heureux …