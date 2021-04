Chevrolet Bolt EUV 2022 : cinq choses à savoir

Chevrolet a récemment dévoilé la nouvelle mouture de sa Bolt EV, profitant du même coup pour lever le voile sur le Bolt EUV, une version typée « utilitaire » de ce véhicule électrique.

Empruntant les mêmes composantes mécaniques que la Bolt, le Bolt EUV mise sur une allure plus costaude pour se démarquer. Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Autonomie à la baisse

Le Bolt EUV ainsi que la Bolt se servent du même moteur électrique de 150 kW (200 chevaux). Cependant, en raison d’un poids plus élevé, l’autonomie du Bolt EUV se voit légèrement réduite. Sa batterie lithium-ion peut le faire rouler jusqu’à 402 kilomètres en une seule charge, alors que la Bolt peut parcourir 417 kilomètres.

En guise de comparaison, le Hyundai Kona EV, l’un des principaux compétiteurs du Bolt EUV, affiche une autonomie de 415 kilomètres.

Photo: General Motors

Recharge rapide

De série, le Chevrolet Bolt EUV reçoit un câble de recharge à double intensité, alors que ce câble est optionnel pour la Bolt. Ceci lui permet de pouvoir se charger en utilisant une prise conventionnelle de 120 volts, ou bien une prise de 240 volts. En utilisant cette dernière, le véhicule peut se recharger en sept heures environ.

À l’aide des bornes de recharge rapides (BRCC), Chevrolet estime que le Bolt EUV sera capable de regagner 154 kilomètres d’autonomie en 30 minutes.

Mentionnons au passage que la province de Québec donne aux acheteurs de véhicules électriques un soutien financier de 600 $ pour l’achat et l’installation d’une borne de charge à domicile.

Conduite semi-autonome

Le Bolt EUV 2022 devient le premier véhicule de la gamme Chevrolet à pouvoir être équipé du système de conduite semi-autonome Super Cruise. Jusqu’ici réservé à certains modèles de la marque Cadillac, Super Cruise permet une conduite sans assistance du conducteur sur certaines portions de route, notamment grâce à une cartographie exhaustive et une caméra qui surveille le niveau d’attention de la personne derrière le volant.

En Amérique du Nord, le système est compatible avec plus de 320 000 km de route, un chiffre qui va certainement progresser avec le temps.

Contrairement au Super Cruise des produits Cadillac en 2021, le système Chevrolet ne sera pas en mesure d’effectuer des changements de voies automatiques.

Photo: General Motors

Un faux VUS?

Étant donné que le Bolt EUV se veut la version utilitaire de la Bolt régulière, on se serait attendu à un rouage intégral. Ce n’est toutefois pas le cas. Comme la Bolt, le Bolt EUV 2022 sera uniquement offerte avec les roues motrices avant.

Ceci dit, le Bolt EUV propose tout de même quelques attributs intéressants. Il est plus haut de et plus large et plus longque la Bolt et il intègre quelques éléments stylistiques qui lui confèrent un look plus aventurier.

En ce qui concerne l’espace intérieur, on a fait très peu d’améliorations. Le Bolt EUV offre 7,2 cm de plus aux places arrière par rapport à la Bolt.

Malgré cela, le Bolt EUV affiche un espace de rangement inférieur à celui de la Bolt. Son volume est de 462 litres avec les dossiers arrière relevés et 1 611 litres quand ils sont rabattus, tandis que la Bolt offre 470 et 1614 litres.

Photo: General Motors

Prix compétitifs

Les prix pour le Chevrolet Bolt EUV sont déjà dévoilés et ils s’avèrent très compétitifs.

Seulement deux versions du modèle seront proposées, soit les LT et Premier.

La LT, débutant à 42 348 $ (en excluant la subvention de 13 000 $) fournit un équipement de série intéressant :

Système infodivertissement avec écran de 10,2 pouces

Sièges avant et volant chauffants

Siège du conducteur avec ajustements électriques

Le freinage d’urgence automatique, l’assistance au suivi et maintien de voie, la détection de piétons et l’assistance aux phares de longue portée.

La version Premier, à 45 848 $, ajoute :

Les sièges en cuir, avec une fonction de ventilation à l’avant

Le régulateur de vitesse adaptatif automatique

Un rétroviseur avec caméra intégrée

Un système de caméras extérieures 360 degrés

La fonction Super Cruise en option

La production des Chevrolet Bolt et Bolt EUV 2022 débutera sous peu. Leur arrivée chez les concessionnaires est prévue pour l’été 2021.