Ventes automobiles : rebond pour l’industrie, record pour Tesla

Un an après le début de la pandémie de COVID-19 au Canada, où en est l’industrie automobile? Eh bien, les ventes de véhicules neufs au terme du premier trimestre sont en hausse de 15,6% par rapport à la même période en 2020.

Selon le Automotive News Data Center, il s’est vendu 384 335 nouveaux véhicules au pays durant les trois premiers mois de 2021, confirmant le rebond de l’industrie amorcé l’automne dernier.

Parmi les constructeurs qui enregistrent les meilleurs résultats en ce moment, on retrouve Volvo (50,4% d’augmentation), Mazda (33,3%), General Motors (29,9%) et Nissan (27,6%). Chez Toyota, Volkswagen, Hyundai, Subaru, BMW et Mercedes-Benz, la remontée par rapport à 2020 varie de 14% à 18% environ.

En fait, toutes les marques sauf quatre – Mitsubishi (-6,9%), Jaguar (-34,3%), Dodge (-43%) et Fiat (-50%) – ont connu un meilleur premier trimestre cette année. Dans le cas de Dodge, c’est surtout en raison du départ de la Grand Caravan, maintenant devenue un produit Chrysler.

L’actuelle pénurie mondiale de semi-conducteurs est toutefois un frein à une pleine relance de l’industrie automobile, plusieurs fabricants devant interrompre leur production et donc limiter les ventes.

Record pour Tesla

Tesla, dont les ventes canadiennes ont augmenté de 67,7% par rapport aux trois premiers mois de 2020, poursuit sur sa lancée. Après une année exceptionnelle où elle a frôlé le demi-million de livraisons à travers le monde, la compagnie d’Elon Musk débute 2021 en établissant un nouveau record trimestriel.

On parle de 184 800 véhicules, mieux que les 180 570 du trimestre précédent et les prévisions de certains analystes.

La popularité du Model Y aide beaucoup, notamment en Chine où il est également produit aux côtés de la Model 3. De leur côté, les Model S et Model X sont en baisse drastique, essentiellement parce que les clients préfèrent attendre les versions mises à jour récemment annoncées.

Tesla demeure la compagnie automobile dont la valeur est la plus élevée au monde (795 milliards $US, loin devant Toyota (207 G$) et Volkswagen (97 G$).