En studio : un mauvais début d’année pour les ventes automobiles

Genesis : des ventes timides malgré des produits convaincants

J’ai eu l’opportunité de passer la journée au volant des derniers produits Genesis, soit la berline intermédiaire G80 et le VUS intermédiaire GV80 . Après ces essais, force est d’admettre que Genesis a encore beaucoup de pain sur la planche. Mais pas au chapitre de ses véhicules, oh non! Des …