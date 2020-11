Les Volkswagen ID.4 arrivent déjà au Canada!

Les premiers exemplaires du ID.4, le nouveau multisegment 100% électrique de Volkswagen, arrivent déjà au Canada! D'après une publication aperçue sur la page Facebook Volkswagen ID. en primeur, Scott Hollinshead, le directeur des produits électriques du constructeur, a confirmé que les premiers ID.4 étaient déjà prêts à rouler sur nos routes.

Deux modèles de pré-production vont être utilisés par des employés de Volkswagen afin de se préparer à la commercialisation du véhicule, prévue pour l'été 2021.

L'arrivée précoce des ID.4 va aussi permettre au fabricant de vérifier si le prix et les équipements du véhicule sont suffisamment compétitifs pour le marché canadien. Ce n'est pas précisé dans la publication Facebook, mais il est possible que Volkswagen effectue des tests hivernaux de conduite et de recharge avec les premiers ID.4 pour récolter des données sur le véhicule.

Photo: Facebook/Volkswagen ID. en primeur

Monsieur Hollinshead précise également qu'il est le premier automobiliste au pays à avoir conduit et rechargé le véhicule. Bien qu'il explique qu'il ne peut pas donner d'impressions de conduite, il ajoute ensuite que la maniabilité est excellente, le rayon de braquage très court et que les demi-tours se font sans aucune difficulté.

En attendant de pouvoir le conduire et de vous en dire plus, sachez que les deux premiers ID.4 importés au Canada par Volkswagen sont bleu et gris (voir galerie photo). Ouvrez l'oeil dans les jour à venir, vous pourriez peut-être l'apercevoir sur nos routes!

Volkswagen ID.4 : les premières images