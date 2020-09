Volkswagen ID.4 2021 : au Canada dès l’été prochain

Le grand virage vert du groupe Volkswagen est commencé! Une cinquantaine de milliards de dollars seront investis d’ici 2024 et pas moins de 75 véhicules électriques de nouvelle génération verront le jour dans le monde d’ici 2029.

La Volkswagen ID.3 dévoilée l’an dernier et maintenant en vente en Europe a techniquement parti le bal, mais c’est bel et bien le Volkswagen ID.4 qui sonnera la charge en Amérique du Nord, étant donné l’énorme popularité des VUS compacts ici.

Parallèlement à sa première mondiale cette semaine, Le Guide de l’auto a participé à une discussion avec le président et le directeur de la planification des produits de Volkswagen Canada, Pierre Boutin et Patrick Danielson, pour en apprendre sur ce modèle très prometteur.

Les États-Unis avant le Canada

Tout de suite après le dévoilement du Volkswagen ID.4, les réservations ont commencé aux États-Unis où le prix de base sera de 39 995 $. Chez nous, la commercialisation débutera tôt l’été prochain – en tant que modèle 2021 – et le prix sera annoncé quelque temps auparavant.

Sans donner d’estimation, la compagnie nous promet un prix « génial » qui « ne décevra personne ». Est-ce que ce sera sous la barre des 45 000 $ pour profiter à la fois du rabais fédéral de 5 000 $ et du rabais québécois de 8 000 $? Ça reste à voir, mais on serait bien surpris.

Avant d’aller plus loin, une bonne et une mauvaise nouvelle. Le nombre d’exemplaires disponibles la première année sera limité, tous les ID.4 étant produits à Zwickau, en Allemagne. Les Québécois seront toutefois privilégiés au même titre que les clients en Colombie-Britannique et en Ontario. À compter de 2022, l’usine de Chattanooga, au Tennessee, assemblera elle aussi des ID.4, et ce, exclusivement pour le marché nord-américain afin de mieux répondre à la demande qui devrait être assez forte.

Photo: Volkswagen

Prêt pour les hivers d’ici

Au Canada, le Volkswagen ID.4 2021 sera disponible en deux versions, soit à propulsion ou à rouage intégral, chacune alimentée par une batterie de 82 kWh et possédant « l’âme d’une Golf GTI », ce qui augure bien sur le plan de la conduite. La première développe 201 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en un peu moins de huit secondes, tandis que celle à quatre roues motrices génère 302 chevaux et complète le même sprint en deux secondes de moins.

L’autonomie exacte selon les calculs de l’EPA et de Ressources naturelles Canada n’a pas encore été déterminée, mais attendez-vous facilement à plus de 400 kilomètres, selon Volkswagen. Ce n’est pas tout : le modèle sera équipé de série d’une pompe à chaleur qui améliore la gestion thermique de la batterie et du même coup l’autonomie du véhicule, peu importe la température.

Un volant chauffant, des sièges avant chauffants et un pare-brise chauffant seront aussi inclus de série, sans oublier un système de navigation, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la recharge sans fil pour cellulaires ainsi qu’un vaste éventail d’aides à la conduite appelé IQ.Drive.

Photo: Volkswagen

Plusieurs autres surprises

Nous vous avons déjà parlé du design extérieur et intérieur dans notre premier article (à l’exception des poignées de portes illuminées qui remplacent les habituelles garnitures chromées), mais d’autres caractéristiques rendent le Volkswagen ID.4 pratique et attrayant.

Notons l’espace de chargement qui varie de 858 à 1 818 litres selon la position des dossiers arrière et la capacité de remorquage maximale qui s’élève de 2 700 livres.

Et quand viendra le temps de recharger le véhicule, 38 minutes suffiront pour ramener la batterie de 5% à 80% via une borne rapide (le système peut aller jusqu’à 125 kW de courant). À propos, comme c’est le cas avec l’Audi e-tron, les clients du Volkswagen ID.4 auront droit à des recharges gratuites pendant « au moins deux ans » via le réseau Electrify Canada.

Pour un constructeur qui veut encourager l’adoption en grand nombre des véhicules électriques, c’est bien parti.

En vidéo: 10 modèles qui devraient offrir une version électrique