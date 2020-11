Autonomie du Volkswagen ID.4 : le chiffre magique est atteint

Dévoilé en septembre, le tout nouveau VUS électrique de Volkswagen, appelé ID.4, arrivera sur le marché canadien l’été prochain (en quantité très limitée), mais certains détails restent à préciser. Par exemple, la compagnie promet une autonomie d’environ 400 kilomètres; qu’en sera-t-il réellement?

Eh bien, on connaît maintenant la réponse officielle.

Aux États-Unis, où le Volkswagen ID.4 peut déjà être commandé, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a complété ses tests et en arrive à une autonomie de 402 kilomètres – tout juste au-dessus du seuil psychologique des 400 kilomètres.

Photo: Volkswagen

Le chiffre que publiera Ressources naturelles Canada dans plusieurs mois devrait être à toute fin pratique identique. Bref, Volkswagen remplit sa promesse… même si ce n’est toujours pas suffisant pour certains, qui attendent une autonomie de 500, voire 600 kilomètres et plus avant de faire le saut vers les véhicules électriques.

À titre de comparaison, le Tesla Model Y permet de rouler jusqu’à 525 kilomètres avec une recharge complète. La Ford Mustang Mach-E, dont l’autonomie a été confirmée cette semaine, varie de 340 à 483 kilomètres selon la version. Pour ce qui est du futur Nissan Ariya, il offrira 321 ou 482 kilomètres en fonction de la batterie choisie selon les données préliminaires de la compagnie.

Photo: Volkswagen

Rappelons que le Volkswagen ID.4 possède une batterie de 82 kWh avec une capacité utilisable de 77 kWh.

Et combien coûtera-t-il? C’est un autre élément d’information qui nous manque. Au sud de la frontière, le prix de base est de 39 995 $. Sans donner d’estimation, Volkswagen Canada nous parle d’un prix « génial » qui « ne décevra personne ». Est-ce que ce sera sous la barre des 45 000 $ pour profiter à la fois du rabais fédéral de 5 000 $ et du rabais québécois de 8 000 $? Ça reste à voir, mais on serait bien surpris.

