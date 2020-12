Ford Mustang Mach-E 2021 et Volkswagen ID.4 2021: comparons les chiffres

Pour 2021, deux nouveaux joueurs s’ajoutent à la gamme des VUS électriques, venant concurrencer notamment les Tesla Model Y et Polestar 2.

D’un côté, Ford propose la Mustang Mach-E, un utilitaire empruntant le nom de l’une de ses voitures les plus mythiques. De l’autre, Volkswagen offre une toute différente nomenclature pour une nouvelle génération de véhicules électriques, en commençant avec l’ID.4.

On a donc affaire à deux nouveaux modèles à la fois très différents, mais aussi fort similaires à bien des égards. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Autonomie : avantage Ford

La fameuse autonomie est probablement la question la plus importante lorsqu’il est temps de magasiner une voiture électrique!

D’entrée de jeu, Ford propose deux batteries différentes et l’option de deux rouages (propulsion ou intégral). Ainsi, l’autonomie de la « petite » pile de 75,7 kWh est de 370 km ou de 340 km en version à rouage intégral.

Avec les éditions à autonomie prolongée, munies d’une batterie de 98,8 kWh, la distance maximale passe à 435 km pour la mouture à rouage intégral ou à 483 km avec les roues motrices arrière.

Les données pour le Volkswagen ID.4 n’ont pas encore été dévoilées par Ressources naturelles Canada. Malgré tout, les valeurs vont vraisemblablement être identiques à celles annoncées par l’EPA. Si tel est le cas, le VUS électrique de Volkswagen aura une autonomie de 402 km grâce à son unique batterie de 82 kWh.

Espace : avantage Volkswagen

Étant des VUS électriques, un des avantages de ces deux nouveaux véhicules est certainement leur aspect utilitaire. En ce sens, l’ID.4 a un espace de chargement légèrement supérieur à la . Avec les sièges relevés, le coffre de la Volkswagen a un volume de 858 litres contre 822 litres pour la Ford. Même histoire lorsque la banquette est rabattue, où les volumes montent à 1 818 litres et 1 689 litres respectivement.

Volkswagen se démarque aussi de son concurrent en matière de capacité de remorquage. le constructeur allemand indique que l’ID.4 peut tirer jusqu’à 2 700 lb (1 225 kg). Quant à la Mach-E, cette fonctionnalité n’est pas recommandée.

Groupe motopropulseur : avantage Ford

Bien que le Volkswagen ID.4 ne soit offert qu’avec un choix de batterie, il n’en demeure pas moins qu’il peut être livré en deux moutures distinctes. En rouage à propulsion, la batterie développe une puissance de 201 chevaux et le VUS est capable de parcourir le 0-100 km/h en un peu moins de huit secondes. La version à rouage intégral augmente la puissance à 302 chevaux et le temps du sprint est abaissé de deux secondes.

Avec sa Mustang Mach-E, Ford offre une plus grande plage de puissances grâce aux multiples variantes disponibles. Les moutures Sélect et Premium déploient une cavalerie de 266 chevaux. La California Route 1 majore la donne à 290 chevaux et finalement, les versions GT et Première Édition plafonnent à 480 chevaux. Cette dernière devrait parcourir le 0-100 km/h en environ 3,5 secondes, ce qui en fera la « Mustang » la plus rapide jamais construite!

Temps de recharge : égalité

Concernant le temps de recharge, l’ID.4 de Volkswagen peut recharger sa pile au complet en 7,5 heures sur une borne de recharge de niveau 2 (240 V). À une station de recharge rapide, il faudra 38 minutes pour recharger la batterie de 5% à 80% , considérant que le système peut aller jusqu’à 125 kW de courant.

Du côté de la Mach-E, la batterie de 75,7 kWh branchée à une borne de recharge rapide peut passer de 10% à 80% en 38 minutes. La pile à autonomie prolongée peut aller chercher approximativement 76 km (environ 47 miles) en seulement 10 minutes, également sur une borne de recharge rapide. La capacité de recharge maximale de cette dernière est de 150 kW.

Technologies : avantage Ford

La nouvelle tendance dans l’industrie est de remplacer l’instrumentation du tableau de bord par des écrans multifonctions. En ce sens, cet écran mesure 10,2 pouces pour le Ford et seulement 5,3 pouces pour le Volkswagen. L’infodivertissement sera servi via des écrans de dimension respective de 15,5 pouces et 10 pouces (12 pouces en option pour le Volkswagen).

Les deux fournissent également la recharge par induction pour le téléphone cellulaire et une connectivité sans fil à Android Auto et Apple CarPlay.

Ford propose des mises à jour de logiciel par voie aérienne ainsi que la nouvelle génération de son interface SYNC. Volkswagen offre le contrôle vocal de série, les aides de conduite IQ.DRIVE et la possibilité d’opter pour l’internet 4G LTE.

Bref, on a affaire à deux véhicules résolument techno, mais la Mach-E semble partir avec une longueur d’avance.

Garantie : avantage Volkswagen

Chez Ford, on propose une garantie de base de trois ans et 60 000 km, une garantie motopropulseur de cinq ans et 100 000 km et de cinq ans avec kilométrage illimité pour la protection contre la perforation. En ce qui concerne les composantes électriques, la garantie est de huit ans et 160 000 km.

Les garanties de Volkswagen sont généralement supérieures à celles de Ford, et c’est également le cas ici. De base, la garantie est de quatre ans et 80 000 km, cinq ans et 100 000 km pour le groupe motopropulseur et la protection contre la corrosion s’étend sur une période de sept ans avec kilométrage illimité. La garantie pour les composantes électriques est identique à celle de Ford.

Prix : à venir…

La mouture de base de la Ford Mustang Mach-E débutera avec un prix de 50 495 $. Par conséquent, les acheteurs québécois pourront bénéficier de la subvention provinciale de 8 000 $, mais pas des 5 000 $ du gouvernement fédéral.

Voici les prix annoncés par Ford en fonction des déclinaisons du modèle :

Sélect : 50 495 $

Premium : 59 495 $

Californie Route 1 : 64 495 $

Première Édition : 71 995 $

GT Performance : 82 995 $

Les variantes Premium et Première Édition arriveront au Canada vers la fin de 2020. Les Sélect et Californie Route 1 se pointeront plutôt au début de 2021, suivies de la GT Performance au printemps 2021.

Chez Volkswagen, le prix de l’ID.4 n’a toujours pas été confirmé pour le marché canadien. Ce dernier sera annoncé peu avant le lancement du véhicule, au début de l’été 2021.