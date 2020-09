La Genesis G70 fait peau neuve pour 2022

Lancée en 2017, la Genesis G70 est mise au goût du jour pour 2022. Berline la plus compacte du catalogue du constructeur coréen de luxe, elle est assemblée sur la même plateforme que la Kia Stinger.

Sur le plan esthétique, on remarque que la nouvelle mouture emprunte de nombreux éléments stylistiques à la plus récente génération des modèles de la marque. En effet, sa calandre et ses phares quadruples rappellent ceux qui équipent les G80, G90 et GV80. Cet esprit a également été conservé dans le design et le positionnement des feux. Chez Genesis, on nous dit également que les prises d’air latérales sont optimisées pour une efficacité accrue.

Pour le millésime 2022, la G70 sera dotée d’un nouveau système d’infodivertissement jumelé à un écran de 10,25 pouces. Quant au système de recharge sans fil du téléphone, il adopte désormais un plan horizontal.

Aucun détail n’a toutefois été divulgué concernant la motorisation. Cela dit, de sérieuses rumeurs laissaient croire que l’actuel moteur de base, soit un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres, cédera sa place à un moteur à quatre cylindres de 2,5 L jouissant également de la turbocompression. Sous le capot de la Hyundai Sonata N-Line, celui-ci développe une puissance de 290 chevaux et un couple de 310 livres-pied.

Au Canada, la G70 est offerte de série avec le rouage intégral. Or, Jarred Pellat, spécialiste des relations publiques de Genesis Motors Canada, n’est pas en mesure de nous confirmer qu’une version à boîte manuelle et à roues motrices arrière continuera d’être offerte comme c’est le cas actuellement. Il est prévu que les premières unités arrivent en 2021 en tant qu’année-modèle 2022.

