Le Genesis GV70 2022 se dévoile officiellement

Le tout nouveau Genesis GV70 sort enfin de sa cachette – et de son camouflage – pour nous montrer à quoi il ressemble tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La marque de luxe coréenne vient tout juste en effet de publier les premières images officielles de son VUS compact.

Rapidement, on constate que le GV70 partage beaucoup d’éléments de design avec son grand frère, le GV80, mais aussi avec les autres modèles récemment modernisés de Genesis, soit les berlines G90 et G80, sans oublier la future G70 2022.

Le concept de « l’élégance athlétique » se traduit notamment par l’imposante calandre en diamant, positionnée plus bas que les doubles phares pour mettre de l’emphase sur le côté sportif du VUS. Une plaque chromée au bas des pare-chocs ajoute du corps à la posture, tandis qu’une ligne de relief dite « parabolique » unit gracieusement les phares aux feux arrière, eux aussi sous forme de doubles barres.

Photo: Genesis

Vu de profil, le GV70 présente un contour de vitres fuyant et un aileron arrière qui cherchent à créer un look de coupé sport. En continuant le tour du véhicule, on remarque aussi des jantes originales ainsi que des sorties d’échappement verticales encastrées dans une garniture à motif G-Matrix, tout comme le diffuseur de couleur assortie à la carrosserie.

Il y a même un GV70 Sport (le modèle rouge sur les images) qui se distingue entre autres par ses roues de 21 pouces à motif G-Matrix, son pare-chocs avant exclusif, ses garnitures chromées foncées ainsi que son échappement de plus gros diamètre.

À l’intérieur, Genesis mentionne que le design inspiré des ailes d’un avion est pensé en fonction de maximiser le confort et la convivialité pour les occupants. Le volant et le haut de la planche de bord, incluant le très large écran multimédia de 14,5 pouces, sont à peu près identiques à ceux du GV80, mais les commandes centrales ainsi que la disposition de la console sont tout à fait uniques.

Photo: Genesis

Il sera possible d’obtenir un habillage deux tons avec des couleurs hors de l’ordinaire comme pourpre ou bien rouge, dans le cas de la version Sport. Cette dernière renferme aussi des garnitures en fibre de carbone et un volant sport.

On ne connaît pas encore tous les détails techniques ni les moteurs qui seront proposés avec le GV70, mais parions sur un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres développant près de 300 chevaux. Chose certaine, un rouage intégral sera inclus de série.

Photo: Genesis

À compter d’aujourd’hui et pour les deux prochains mois, Genesis testera une centaine de GV70 sur les routes de Corée afin de compléter le développement en vue du lancement officiel. Le véhicule sera commercialisé au Canada l’an prochain comme modèle 2022 et viendra rivaliser avec les Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC et Acura RDX de ce monde.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour avoir plus de détails sur ce nouveau VUS compact de luxe!

