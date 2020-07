Genesis GV80 : le premier VUS de Genesis arrive bientôt

Dévoilé en début d’année, le tout nouveau Genesis GV80 2021 – le premier VUS dans l’histoire de la jeune marque de luxe coréenne – arrivera sur le marché canadien cet automne comme prévu.

Le responsable des communications de Genesis Canada, Jarred Pellat, a confirmé la nouvelle au site Automotive News Canada ce matin. C’est la même chose pour la berline G80 2021 fraîchement redessinée.

Aux États-Unis, ces deux modèles devaient débarquer chez les concessionnaires cet été, mais ils seront retardés en raison de la pandémie de COVID-19, plus précisément parce que les bureaux et laboratoires de l’EPA ont dû fermer ce printemps, empêchant ainsi l’agence d’effectuer ses tests de consommation et d’émissions. Comme chez nous, les clients devront donc attendre à l’automne.

Photo: Genesis

Comme l’ensemble des marques automobiles, Genesis a été durement touchée par la crise. Ses ventes au cours de la première moitié de 2020 ont chuté de 40% au Canada et de 25% au sud de la frontière comparativement à la même période en 2019.

Genesis compte sur ses nouveaux modèles, en particulier le GV80, pour rebondir. Ce dernier tentera de voler des parts de marché aux BMW X5 et Mercedes-Benz GLE de ce monde avec des prix qui varient de 64 500 $ à 85 000 $ (incluant les frais de transport et de préparation, le service de voiturier Genesis à domicile ainsi que l’entretien régulier et les services télématiques Genesis Connected pendant cinq ans ou 100 000 kilomètres).

Photo: Genesis

Le GV80 est en outre disponible en configuration à cinq places ou à sept places de même qu’avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 300 chevaux ou un V6 biturbo de 375 chevaux.

Il est déjà possible de précommander un exemplaire sur le site de Genesis Canada avec un dépôt de 1 000 $ entièrement remboursable.

En vidéo : Daniel Melançon et Antoine Joubert discutent de Genesis