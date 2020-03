Genesis G70 Prestige 2020 : celle qui fait figure d'outsider

En 2019, Genesis a vendu 1 119 G70 au Canada, cette voiture se classant loin derrière les BMW Série 3 (5 908), Mercedes-Benz de Classe C (4 582) et Audi A4 (3 917), lesquelles sont les leaders du créneau. Même Acura, Infiniti et Lexus ont fait mieux au chapitre des ventes dans ce segment du marché.

Bien que la G70 fasse figure d’outsider dans ce créneau des berlines sport, c’est une voiture que l’on gagne à découvrir, malgré le manque d’image ou de prestige de la marque.

Pour 2020, la gamme des G70 est quelque peu modifiée puisque la variante Prestige reçoit le V6 biturbo de 3,3 litres qui développe 365 chevaux et 376 livres-pied de couple. Un bloc partagé avec la G70 Sport dotée du rouage intégral ainsi qu’avec la Kia Stinger GT. En quelques mots, l’acheteur désireux de se procurer la déclinaison la plus cossue de la G70 n’a plus à se satisfaire du quatre cylindres 2 litres.

Toutefois, même si le modèle Prestige est désormais animé par le V6 biturbo, le différentiel à glissement limité pour l’essieu arrière, lequel fait partie de la dotation de série de la G70 Sport à moteur V6, n’est pas disponible sur la variante Prestige. Idem pour la suspension adaptative, de série sur la G70 Sport à moteur V6, mais qui est toutefois absente sur la G70 Prestige.

Photo: Genesis

Pour ce qui est de la présentation intérieure, on note à regret que plusieurs touches et commutateurs sont partagés avec des modèles d’entrée de gamme chez Hyundai et Kia, tout comme l’affichage du système d’infodivertissement. The devil is in the details, disent les Anglais, et ces détails ne cadrent absolument pas avec la vocation de voiture de luxe de la G70.

On retrouve aussi une très drôle expression dans les informations affichées en français au tableau de bord, le mot anglais range étant bizarrement traduit par « portée » lorsqu’il est question de chiffrer l’autonomie, comme dans tous les véhicules coréens… Ça fait soit sourire ou grincer des dents, selon votre humeur.

Pas très logeable

Certains éléments du décor correspondent aux codes du créneau, le capitonnage des cuirs par exemple, mais le look de la planche de bord fait nettement moins haute technologie que celui des rivales allemandes.

Par ailleurs, le dégagement accordé aux jambes des passagers arrière est à ce point déficient qu’il est presque inexistant si le conducteur ou le passager avant sont de grande taille.

Photo: Genesis

Aussi, le volume du coffre est très petit avec seulement 297 litres de capacité, et son ouverture étriquée complique le chargement. Bref, comme voiture familiale, la G70 pourrait faire mieux. Pour rouler à deux, ça va, mais si c’est à plusieurs, il vaut mieux que ce soit pour de courts trajets.

Sur la route

Premier constat, la G70 est dotée d’un châssis très rigide et, même si la variante Prestige n’est pas équipée de la suspension adaptative, la tenue de route demeure très bonne et le comportement routier est rassurant.

On aimerait juste un peu plus de ressenti dans le volant, mais c’est à peu près tout, car la G70 fait preuve d’un bel équilibre avec une répartition égale des masses sur les trains avant et arrière.

Pour le reste, la vie à bord est rendue agréable par le silence de roulement et le confort des sièges avant, lesquels sont chauffants et ventilés de série. En ce qui a trait à la consommation, nous n’avons pas eu de mal à faire 10 L/100 km sur l’autoroute, mais notre moyenne observée a cependant atteint 12,5 litres aux 100 kilomètres.

Photo: Genesis

Pour ce qui est des considérations pratiques, la G70 est dotée d’une garantie de cinq ans et les entretiens sont sans frais pendant la même période. Genesis propose aussi un service de cueillette et de livraison de la voiture à domicile ou au bureau, ainsi que le prêt d’un véhicule de courtoisie.

La marque n’est arrivée sur le marché que récemment, et pourtant, elle n’a pas mis beaucoup de temps à se classer parmi les meilleurs. Sur 32 marques automobiles répertoriées, Genesis s'est classée première dans le classement de la plus récente étude Vehicle Dependability Study (VDS) de la firme américaine spécialisée J.D. Power and Associates, laquelle mesure la fiabilité des modèles après trois ans d’usage sur la route.

En conclusion, la G70 fait preuve de belles qualités et les considérations pratiques accordées par la marque lui permettent de faire sa place dans ce créneau du marché. Les ventes suivront-elles dans ce segment où l’image de marque prend souvent une importance démesurée chez l’acheteur?

Cela reste à voir, mais la G70, malgré ses lacunes, mérite qu’on lui accorde de l’attention.

En vidéo : Hyundai et Genesis récompensés