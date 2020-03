Genesis nous en dit plus à propos de la G80 2021

Après un premier dévoilement au début du mois de mars, Genesis a donné plus d’informations à propos de la nouvelle G80 2021.

Nous avions déjà vu son design, qui reprend les mêmes codes esthétiques que le VUS GV80, en particulier la partie avant.

À l’intérieur, Genesis annonce un niveau de luxe et de raffinement amélioré ainsi que des matériaux de très haute qualité. Nous ne manquerons pas de vérifier cette information lors de notre essai de l’auto.

Le nombre de boutons a été réduit pour améliorer l’esthétique et faciliter la prise en main. Espérons que les commandes demeurent aussi intuitives que celles du modèle actuel. Deux écrans sont inclus de série : une instrumentation de 12,3 pouces face au conducteur et un grand écran central de 14,5 pouces.

En outre, le pare-brise ainsi que les vitres latérales sont faits de verre acoustique et l’étanchéité des portières a été améliorée pour diminuer le bruit. Selon Genesis, l’insonorisation générale de la G80, qui était déjà bonne sur le modèle actuel, a été nettement accrue.

Deux moteurs et la traction intégrale de série

Initialement, la G80 est une propulsion, mais toutes les voitures vendues au Canada seront équipées de la traction intégrale.

Genesis annonce un poids réduit de 125 kg pour le châssis et une suspension gérée électroniquement afin de rehausser les performances et la tenue de route.

Photo: Genesis

Deux moteurs seront disponibles. Le premier est un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres développant 300 chevaux et 311 livres-pied de couple. Le second est un V6 de 3,5 litres, lui aussi turbocompressé, offrant 375 chevaux et 391 livres-pied de couple. Le moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres qui équipe le modèle actuel ne sera donc pas reconduit. C’est dommage, car il procurait un bel agrément de conduite.

La Genesis G80 2021 sera aussi équipée de systèmes de sécurité active plus évolués, dont une assistance à la conduite qui permet le changement de voie (comme pour le Super Cruise de Cadillac) ainsi qu’une aide dans la circulation dense. On note de plus l’arrivée d’un régulateur de vitesse intelligent capable d’apprendre, une fonctionnalité que propose Tesla depuis plusieurs années déjà.

L’auto sera également munie d’équipements encore plus luxueux. Parmi les plus intéressants, citons les sièges dont le réglage évolue en fonction des modes de conduite pour privilégier le maintien ou le confort. Ils intègrent aussi un mode « étirement » pour limiter la fatigue en conduisant.

Un système de purification de l’air automatique est livrable, avec un capteur qui enclenche la filtration automatiquement si l’air extérieur est particulièrement pollué.

La Genesis G80 2021 sera disponible au Canada « au second semestre de 2020 ». Nous n’avons pas plus de précisions de la part de la compagnie pour le moment.

