Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Audi A4 et A5

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi celles-ci, les compactes de luxe sont des modèles qui voient leurs ventes baisser ces dernières années, mais qui conservent tout de même une bonne réputation auprès des acheteurs.

Audi trône au sommet

Pour l’année modèle 2021, c’est de nouveau les Audi A4 et A5 qui montent sur la première marche du podium. Que ce soit la berline A4 ou l’A5 disponible en coupé, cabriolet et sportback, ces véhicules demeurent en tête de notre classement.

Photo: Audi

En plus d’un habitacle joliment dessiné et très bien fini, les Audi A4 et A5 adoptent une conduite raffinée et efficace. Elles proposent une bonne variété de moteurs : du 4 cylindres 2 litres turbo des modèles de base, jusqu’au V6 2,9 litres turbo de la redoutable RS5, il y en a pour tous les goûts.

Si la version S4 est désormais moins puissante que la majorité de ses concurrentes, la familiale Allroad se démarque dans sa catégorie, car elle se montre bien équilibrée et plus agréable à conduire qu’un VUS.

Les finalistes

Derrière ce duo signé Audi, il y a les BMW Série 3 et Série 4. Bien que certains trouvent que la nouvelle Série 3 a un peu perdu de son dynamisme lors de sa dernière refonte, il s’agit toujours d’une auto performante, équilibrée et agréable à conduire. Sans oublier la M3, dont le modèle Competition revendique 503 chevaux!

Photo: Fabian Kirchbauer

Du côté de la Série 4, qui est en réalité une Série 3 sous la forme d’un coupé, c’est surtout sa partie avant redessinée pour 2021 qui a beaucoup fait parler, avec deux « narines » proéminentes (présentes aussi sur les M3 et M4) qui est loin de faire l’unanimité.

Alors que l’on pouvait penser que la dernière marche du podium reviendrait à une autre voiture allemande, c’est finalement la Genesis G70 qui occupe la troisième position. Une auto qui va recevoir des modifications esthétiques importantes pour l’année modèle 2022, mais qui demeure intéressante.

Photo: Genesis

Grâce à sa bonne tenue de route, ses moteurs performants et son équipement de série , la G70 se défend bien face à une concurrence allemande beaucoup plus chère, qui, contrairement à Genesis, facture une quantité astronomique d’options… À part des places arrière trop étriquées et un volume de coffre inférieur à la moyenne de la catégorie, il n’y a pas grand-chose à reprocher à la berline signée Genesis.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 dans toutes les catégories, c'est par ici!