Genesis G70 et GV70 2022 : nouveau souffle pour Genesis

Bien que Genesis soit encore toute jeune, cette marque de luxe du constructeur Hyundai a choisi de mettre les bouchées doubles en de multiplier les nouveautés depuis l’an dernier.

Il faut dire que son arrivée sur le marché en 2016 s’est faite sous forme de transition, alors que la berline Hyundai Genesis allait timidement être transformée en Genesis G80. S’en est suivie l’arrivée de deux autres voitures, la G70 et la G90, dans un marché inondé de concurrence et pour lesquels la popularité n’est certainement pas grandissante.

L’automne dernier, voilà toutefois que Genesis remodelait complètement sa berline G80 en créant cette fois un produit franchement rafraîchissant. Puis, on lançait celui qui se faisait attendre depuis longtemps, le GV80, premier utilitaire de la marque. Ce dernier permet bien sûr de rejoindre une clientèle beaucoup plus large, ayant même récemment été mondialement médiatisé alors que le golfeur Tiger Woods était victime d’un grave accident de la route à son volant.

Genesis, qui installe tranquillement ses tentacules dans les grands centres, aura droit à plusieurs nouvelles concessions en 2021, notamment du côté de Sherbrooke et de Québec. La division de Hyundai compte donc clairement s’attaquer à Acura, Lexus et Infiniti, mais aussi à Cadillac et à l’indétrônable trio allemand formé par Audi, BMW et Mercedes-Benz.

Aujourd’hui, Genesis présente une fois de plus deux nouveautés, attendues pour cet été. D’abord, une version sérieusement remodelée de la berline G70, puis le GV70, nouvel utilitaire compact de la marque. Pour nous les faire découvrir, le constructeur a convié Le Guide de l’auto à une discrète levée de couverture chez la concession située au Carrefour Laval, dont l’accès fut momentanément fermé au public. Une occasion d’observer les produits, mais aussi de discuter du futur de la marque avec ses stratèges, qui s’étaient bien sûr déplacés pour l’occasion.

Genesis GV70

Sans conteste, le nouveau GV70 est appelé à devenir le pain et le beurre de Genesis. Un véhicule qui cible directement l’acheteur des Audi Q5, Acura RDX et Lexus NX, arborant une ligne exceptionnelle et d’une grande originalité.

Ce VUS arrive comme un vent de fraîcheur dans cette industrie où se démarquer devient de moins en moins évident. Avec un exceptionnel souci du détail, un gracieux museau, une partie arrière d’une rare beauté et une ceinture de caisse fuyante, le GV70 attirera certainement les foules. Une preuve qu’un design réussi peut piquer la curiosité et faire sensation, avant même que le produit lui-même ait pu faire bonne impression.

Se glisser à bord émerveille également tous les sens, puisqu’on y découvre un design exceptionnel ainsi que des contrastes de teintes et de matériaux dont l’inspiration n’est pas sans rappeler les produits Bentley. Rien de moins!

Photo: Antoine Joubert

Instrumentation 3D, sellerie de cuir Nappa, écran ACL de 14,5 po et pavillon de microsuède font notamment partie de ce qui peut être retrouvé à bord de ce GV70 qui, à l’inverse du GV80, propose deux approches. En effet, l’acheteur pourra opter pour une version classique ou sportive, un peu à la façon de la compétition, mais sans nécessairement y aller d’une stratégie à la S-Line, A-Spec ou autre.

Bien que le GV70 repose sur la plateforme de la berline G70, on y reprend les motorisations du GV80. Seront donc proposés un quatre cylindres de 2,5 litres turbocompressé de 300 chevaux ainsi qu’un V6 biturbo de 3,5 litres et 375 chevaux. Évidemment, le rouage intégral est offert de série au Canada, des versions propulsées étant néanmoins proposées du côté des États-Unis.

Photo: Antoine Joubert

Genesis G70

De son côté, la berline G70 a droit à des retouches esthétiques assez majeures pour 2022. En plus d’une carrosserie remodelée pour une ligne plus svelte, cette berline présente plusieurs retouches intérieures, notamment au chapitre des matériaux et teintes offertes. On y intègre également un nouvel écran central tactile de 10,25 po, lequel comporte plusieurs nouvelles fonctions.

Photo: Antoine Joubert

Côté mécanique, on conserve néanmoins les deux options initiales, qui en termes de popularité, sont pratiquement nez à nez. La G70 propose donc un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres (252 chevaux) ainsi qu’un V6 de 3,3 litres également turbocompressé, produisant 365 chevaux. Dans les deux cas, on jumelle le tout à un rouage intégral et une boîte automatique à huit rapports.

Encore plus élégante, cette berline cible évidemment les BMW de Série 3 et Mercedes-Benz de Classe C, visant également des produits comme les berlines d’Acura, de Cadillac et de Lexus. Vendue à environ 8 000 unités à l’échelle nord-américaine en 2020, cette berline n’effraie pour l’instant que peu la compétition, qui devrait tout de même s’en méfier. D’une part, parce que les retouches apportées en 2022 sont suffisamment significatives pour attirer les foules, mais aussi parce que la marque Genesis se fait de plus en plus connaître.

Photo: Antoine Joubert

Avenir électrique?

Pour l’heure, aucun produit Genesis n’est électrifié. Aucun véhicule enfichable, ni même de motorisations hybrides. Cela ne saurait toutefois pas tarder, bien qu’on soit avare de commentaires à ce chapitre. On peut néanmoins anticiper l’arrivée prochaine de véhicules 100% électrique, des modèles spécifiques qui viendraient eux aussi damer le pion à la compétition.

Il faut dire qu’à l’inverse de certaines divisions de luxe, l’avantage de Genesis réside en son absence d’historique. Un facteur jouant en leur faveur puisqu’à l’inverse de Cadillac, Infiniti ou Lincoln, la réputation et l’image de marque ne sont pas à reconstruire. Seulement à construire. Une nuance considérable, mais qui en revanche, ne donne pas droit à l’erreur.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Genesis GV80 2021