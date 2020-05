Genesis continue sa percée au Québec

À peine un peu plus de quatre ans après sa création, la marque de luxe coréenne Genesis poursuit son développement à travers la province avec l’ouverture d’une nouvelle succursale Sherbrooke.

Sixième point de vente du constructeur au Québec, Genesis Estrie devient aussi la première percée de la marque en-dehors des régions de Montréal et Québec.

« Notre expansion dans les Cantons-de-l’Est témoigne de l'engagement de Genesis à offrir une expérience d'achat et de propriété à la fois unique et sans souci aux consommateurs », affirme Richard Trevisan, directeur de marque de Genesis Motors Canada. « Nous désirions élargir notre solide lien avec le Québec, et ce nouveau point de vente offre aux clients du sud-est de la province une meilleure occasion de découvrir notre marque », poursuit-il.

Pour assurer la gestion de cette nouvelle agence, Genesis Motors Canada s'associe au Groupe Beaucage de Sherbrooke, déjà présent dans les Cantons-de-l'Est depuis plus de deux décennies.

Le web à l’avant-plan

Comme pour tous les marchés de Genesis au Canada, l'expérience d’achat en Estrie débute en ligne, où les clients pourront effectuer le processus en totalité, depuis la recherche parmi les plus récents modèles, jusqu’à la conclusion de leur achat.

Genesis mise aussi sur un service après-vente repensé pour se faire valoir. On offre notamment aux clients canadiens un service de voiturier au moment de la vente et pour les services d’entretien.

Une marque en développement

Officiellement lancée le 4 novembre 2015, la marque Genesis compte maintenant trois modèles : la G70, la G80 et la G90.

Le constructeur s’apprête maintenant à commercialiser le premier VUS de son histoire, le GV80.

