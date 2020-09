Genesis GV70… déjà un deuxième VUS chez Genesis

Genesis, la jeune marque de luxe du constructeur coréen Hyundai, a encore de la difficulté à convaincre les acheteurs et à augmenter ses ventes malgré des produits de grande qualité. L’atteinte de ce deuxième objectif passe évidemment par l’ajout de VUS à sa gamme.

Dévoilé en début d’année, le tout nouveau Genesis GV80 2021 effectuera ses premières livraisons au Canada cet automne, mais c’est le futur Genesis GV70 de taille compacte qui deviendra le best-seller de la compagnie.

Son design reproduira assez fidèlement celui de son grand frère. Genesis a présenté aujourd'hui un modèle de série camouflé qui laisse entrevoir une calandre et des phares similaires. De profil, ses lignes le font paraître un peu plus racé et sportif que le GV80.

Photo: Genesis

Au cours du mois d’octobre, Genesis mènera des essais sur la voie publique en Corée. Les ingénieurs ont du pain sur la planche pour rivaliser avec les Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC et Acura RDX de ce monde.

Il est encore trop tôt pour connaître la ou les motorisations qui seront offertes avec le Genesis GV70, mais parions sur le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 litres du GV80 de base (300 chevaux), possiblement avec une puissance légèrement réduite.

Genesis promet de donner plus de détails « sous peu ». Le dévoilement officiel devrait se faire vers la fin de l’année ou le début de 2021, ce qui veut dire que le GV70 pourrait arriver chez nous l’automne prochain comme modèle 2022.

En vidéo : les 10 VUS de luxe les plus populaires au Canada