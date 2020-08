Genesis présente ses G80 et GV80 au Québec

En pleine pandémie, nous voilà dans un centre commercial bien différent. Le Carrefour Laval, grand lieu d’échange de la Rive-Nord de Montréal, a maintenant une mine bien différente. Sens pour circuler, masques et gel désinfectant obligatoires, difficile de passer à côté de tous ces changements.

Dans cet espace bouleversé, mais étonnamment animé par un achalandage surprenant, Genesis offrait un spectacle particulier. Tel un magasin de haute couture, leur espace commercial dans le Carrefour Laval était particulièrement animé. Là attendaient leurs deux nouveaux modèles, les Genesis G80 et GV80, présenté pour la première fois à d’enventuels acheteurs.

Photo: Marc-André Gauthier

G80, ou persister

Le « fondateur » de la chaîne McDonald’s, Ray Kroc, se plaisait à dire que la persistence est l’utile valeur. Sans persistence, talents, études et expériences ne valent rien. On dirait bien que les gens de Genesis ont pris le temps d’écouter le récent film fait à son sujet!

En effet, même si elle ne se vend à toutes fins pratiques pas, Genesis lance encore une nouvelle version de la berline G80, successeur de la toute première Genesis berline, alors que l’on parlait encore de la Hyundai Genesis.

Aux dires de Genesis, cette voiture fait mieux que la moyenne de son industrie en termes de pourcentage de croissance. Facile à dire quand le volume des ventes du modèle se calcule en centaines d’exemplaires, mais bon. Le G80 est positionné comme une berline offrant à la fois du grand luxe, comme la G90, ainsi que des performances sportives hautes en couleur, comme la G70. Difficile de parler de performances quand on n’a pas conduit la voiture, mais côté luxe, on peut facilement l’admirer. Tant le design que la qualité de finition de la G80 dépassent ce que l’on retrouve dans une BMW Série 5.

L’aspect sportif est assuré par une suspension recalibrée, un châssis renforcé, et une direction retravaillée pour être sportive mais confortable. Les déplacements sont assurés par un duo de deux moteurs disponibles : un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, bon pour 300 chevaux et 311 livres de couple, et un V6 biturbo de 375 chevaux, et 390 livres de couple. Dans les deux cas, la puissance est acheminée aux quatre roues par une transmission automatique à huit rapports. Les prix de la G80 varient entre 66 000 $ et 76 000 $ selon le moteur choisi, prix auquel peuvent s’ajouter quelques options.

Une de ces options, d’ailleurs, est un tableau de bord en 3D, qui génère les effets tridimensionnels à l’aide d’une caméra qui suit la position des yeux du conducteur. L’effet est impressionnant, mais malheureusement, la résolution de l’image est trop basse pour être convaincante, et après l’avoir essayé, vous risquez de le mettre à l’arrêt.

Bien franchement, c’est une bonne chose que Genesis persiste, puisque la G80 semble des plus intéressantes, surtout pour le prix.

Photo: Marc-André Gauthier

GV80, enfin

Après des mois d’attente, le Genesis GV80 sera livré aux premiers acheteurs à l’automne. Comme pour la G80, l’expérience est très convaincante. La qualité d’assemblage et la richesse des matériaux présents renvoie au rancart les marques allemandes, qui n’offrent cette qualité que dans leurs produits les plus dispendieux!

Le GV80 est disponible avec les mêmes moteurs que la G80, développant la même puissance. Son prix varie entre 65 000 $ et 85 000 $, selon les options choisies. 85 000 $, c’est beaucoup d’argent, mais de ce que nous avons vu, la qualité du produit le vaut pleinement. Au risque de me répéter, on atteint le niveau de finition et de qualité des matériaux très similaires au haut de gamme du haut de gamme. Trop similaire, oserais-je dire! Si j’étais Mercedes-Benz, je t’enverrais mon GLE sur la table à dessin.

Coté conduite, le GV80 promet le même dynamisme civilisé que la G80, mais un essai plus approfondi reste à être effectué pour que je puisse me prononcer à cet effet.

En tous les cas, ces deux produits sont d’une qualité impeccable, et à en croire les études, ils seraient également des plus fiables. C’est surprenant que les ventes de la marque ne lèvent pas plus rapidement.

Aux prix que sont offertes ces deux voitures, il s’agit de véritables aubaines!

