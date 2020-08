5 concepts pour fêter les 55 ans du Ford Bronco

Faites-vous partie des 165 000 personnes et plus qui ont déjà fait un dépôt de 100 $ pour réserver un exemplaire du tout nouveau Ford Bronco 2021? Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’engouement ne s’estompe pas depuis que le véhicule a été dévoilé le 13 juillet dernier, en compagnie du petit Bronco Sport.

Aujourd’hui, pour célébrer le 55e anniversaire du Bronco, Ford présente cinq concepts axés sur l’aventure qui montrent à quel point il est possible de le personnaliser avec des accessoires disponibles à l’usine (plus de 200 pour le Bronco et une centaine pour le Bronco Sport).

Ford Bronco Outer Banks Fishing Guide

Le rêve des amateurs de pêche, ce concept possède un toit souple rétractable au-dessus des places avant, un porte-bagages sur la partie arrière du toit et une barre sur le capot qui permet d’accrocher plusieurs cannes à pêche. On retrouve aussi un pare-chocs avant modulaire doté d’un pare-broussaille et des tapis toute saison à l’intérieur.

Photo: Ford

Ford Bronco Trail Rig

Idéal pour les sentiers, ce concept basé sur le Bronco Badlands deux portes comprend un pare-chocs avant modulaire qui intègre un treuil, des portières tubulaires, des jantes avec verrou de talon et une barre de lumières à DEL de 40 pouces. Un porte-bagages Yakima est monté sur le toit et on peut y installer une pelle ainsi qu’une trousse pour se sortir du pétrin.

Photo: Ford

Ford Bronco Sport Trail Rig

Le même traitement ou presque est appliqué au Bronco Sport. La suspension est relevée d’un pouce et des lumières pour la conduite hors route sont installées sur la barre de pare-chocs avant. Soulignons également les pneus BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 de 31 pouces.

Photo: Ford

Ford Bronco Sport TOW RZR

Ce concept s’adresse à ceux qui désirent remorquer et transporter encore plus de matériel de camping ou pour leurs aventures. Des barres de toit Yakima HD et un panier de toit OffGrid s’accompagnent d’un ensemble de remorquage de classe 2. Avec une capacité de 2 200 livres, il est possible de tirer une remorque chargée d’un Polaris RZR XP Turbo 1000, dévoilé spécialement pour l’occasion.

Photo: Ford

Ford Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol

Voilà un Bronco Sport Badlands conçu pour prêter main forte à d’autres conducteurs de Bronco et Bronco Sport qui resteraient enlisés dans un sentier. Sa plateforme de toit Yakima LockNLoad transporte tout l’équipement nécessaire pour vous sortir d’un mauvais pas. Une barre de lumières à DEL se trouve devant pour bien éclairer en tout temps. À l’intérieur, un support à vélos Yakima permet de transporter deux vélos. Autre détail : il y a une cible d’atterrissage sur le capot pour un drone qui servirait à filmer les excursions hors route.

Photo: Ford

À propos, Ford a annoncé qu’un des quatre camps de conduite hors route offerts avec le Bronco (baptisés « Off-Roadeo ») se tiendra à Austin, Texas, à compter de l’été prochain. L’idée est de permettre aux acheteurs de profiter pleinement de leur machine et d’échanger avec d’autres amateurs du Bronco. Des études ont actuellement lieu à savoir si ce genre de camp sera aussi offert aux consommateurs canadiens, mais rien n’a été confirmé pour le moment.

Enfin, mentionnons que le prototype Ford Bronco R prendra part à nouveau à la course d’endurance Baja 1000 cet automne. Les choses s’étaient plus ou moins bien déroulées l’an dernier, mais parions que ce sera différent en 2020.

