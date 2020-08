Ford Bronco : une pétition pour que la boîte manuelle soit plus accessible

Pendant que certains analysent les premières vidéos montrant le tout nouveau Ford Bronco 2021 en action, notamment sur le fameux sentier Rubicon, d’autres mettent de la pression sur la compagnie afin de rendre la boîte manuelle à sept rapports disponible avec un plus grand nombre de versions.

Une pétition à cet effet a été lancée sur le site Change.org il y a trois semaines et, au moment d’écrire ces lignes, plus de 4 300 personnes l’ont signée.

Le problème vient surtout du fait que la boîte manuelle en question (qui comprend un rapport spécial pour avancer à très basse vitesse) ne peut être commandée ni avec le V6 EcoBoost de 2,7 litres (seulement le quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres), ni avec l’ensemble hors route Sasquatch.

En outre, elle se limite aux versions de base, Big Bend, Black Diamond et Badlands. Les Bronco Outer Banks, Wildtrack et First Edition (États-Unis seulement) reçoivent quant à eux la boîte automatique à 10 rapports.

Est-ce que Ford va se montrer réceptive et finir par changer d’idée? Ce serait certes une façon d’attirer plus d’acheteurs, mais à quel point vraiment? Les boîtes manuelles sont de moins en moins populaires dans l’industrie. D’un autre côté, le Jeep Wrangler en propose une (six rapports) avec plusieurs versions.

Depuis son dévoilement le 13 juillet, le nouveau Bronco suscite énormément d’intérêt à la grandeur de l’Amérique du Nord. Selon certaines sources, plus de 150 000 consommateurs auraient déjà réservé un exemplaire en faisant un dépôt de 100 $ sur le site de Ford.

Ces réservations pourront être converties en commandes officielles à compter de décembre et les livraisons sont censées débuter en juin 2021. On ne pourra savoir qu’à ce moment-là quel pourcentage de clients exactement ont opté pour la boîte manuelle.

En vidéo : Antoine Joubert parle du Ford Bronco 2021