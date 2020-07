Ford Bronco 2021 : certains clients devront attendre jusqu’en 2022

Avez-vous déjà fait votre dépôt de 100 $ pour réserver un exemplaire du tout nouveau Ford Bronco 2021? Si ce n’est pas le cas, vous pourriez ne pas le recevoir avant 2022.

Dévoilé en grande pompe le 13 juillet dernier, le Bronco est déjà voué à un immense succès. Sans pouvoir nous donner des chiffres sur les réservations canadiennes, la directrice des communications de Ford Canada, Christine Hollander, mentionne qu’il y a beaucoup d’engouement pour toutes les versions du Bronco.

En conséquence, même si les premières livraisons sont prévues pour le printemps prochain (on parle du début de juin), certains clients devront patienter jusqu’en 2022 pour obtenir le leur. C’est en effet ce qu’a déclaré un porte-parole américain de Ford au site Car & Driver.

Ça représente une attente de 18 mois… et celle-ci risque de s’allonger dans les prochaines semaines!

Vu la forte demande, Ford a décidé de doubler la production du Bronco First Edition (États-Unis seulement) de 3 500 à 7 000 unités – toutes déjà réservées. Pour les autres versions, la compagnie explique qu’elle va traiter les commandes sensiblement dans le même ordre qu’elle les a reçues.

Et puisque la priorité va aux détenteurs de réservations, attendez-vous à voir peu ou pas du tout d’exemplaires du Ford Bronco dans les cours ou les salles d’exposition des concessionnaires avant 2022.

Bien sûr, il ne faut pas oublier son petit frère. Le Ford Bronco Sport 2021 est certes moins costaud, moins puissant et un peu moins habile en dehors de la route, mais il coûte aussi moins cher et nécessitera moins d’attente. Dans son cas, la production et les livraisons doivent débuter vers la fin de 2020.

Comme pour le Bronco régulier, il est possible d’en réserver un moyennant un dépôt de 100 $ sur le site de Ford Canada.

En vidéo : Antoine Joubert le Ford Bronco 2021