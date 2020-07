Ford Bronco 2021 et Jeep Wrangler 2020 : comparons les chiffres

Ça y est, une nouvelle guerre est lancée dans le monde des VUS. Avec son tout nouveau Bronco 2021, Ford s’attaque directement au Jeep Wrangler.

Les deux sont de purs et durs 4x4 conçus pour le hors-route et chacun est disponible à deux ou à quatre portes. De plus, avec l’un et l’autre, on peut enlever le toit et les portières pour se sentir vraiment en plein-air et au cœur de l’action.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué les spécifications de ces deux véhicules. Voici ce qui en est ressorti.

Moteurs : Avantage Jeep

Le Ford Bronco sera offert avec un choix de deux moteurs turbocompressés. Le premier est un bloc à quatre cylindres de 2,3 litres qui développe 270 chevaux et un couple de 310 livres-pied. Il sera également possible d’opter pour un V6 de 2,7 litres produisant 310 chevaux et un couple de 400 livres-pied.

De son côté, le Jeep Wrangler propose lui aussi un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 270 chevaux. Son V6 atmosphérique de 3,6 litres est toutefois un peu moins puissant que l’EcoBoost de Ford avec 285 chevaux et un couple de 260 livres-pied. Il y a quand même le système hybride léger eTorque en option sur tous les modèles qui fournit 90 livres-pied supplémentaires au décollage.

N’oublions pas non plus que le Wrangler a récemment ajouté un V6 EcoDiesel de 3,0 litres développant 260 chevaux et 442 livres-pied. Ce n’est pas tout : un V8 HEMI de 6,4 litres suivra bientôt dans un Wrangler Rubicon 392 de 450 chevaux. Ford va-t-il répliquer avec un Bronco Raptor?

Photo: Germain Goyer

Boîtes de vitesses : Avantage Ford

Les acheteurs du Ford Bronco seront ravis d’apprendre qu’ils ont le choix entre une toute nouvelle boîte manuelle à sept rapports (dont un rapport spécial pour avancer à très basse vitesse) et une automatique à 10 rapports.

Le Jeep Wrangler compte aussi sur des boîtes manuelle et automatique, sauf qu’elles ont respectivement six et huit rapports.

Systèmes 4x4 : Égalité

Difficile de se prononcer sans les avoir essayés, mais sur papier, ça s’annonce très serré. Tous les Ford Bronco auront quatre roues motrices. Le système 4x4 de base est équipé d’un boîtier de transfert avec sélection électronique en marche à deux vitesses, alors que le système évolué offert en option comprend un boîtier de transfert électromécanique à deux vitesses doté d’un mode automatique pour une prise sur demande permettant de passer entre les modes 2H et 4H. Le rapport final peut atteindre 4,7:1. Dans les deux cas, il y a un sélecteur multi-terrain baptisé G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain) offrant jusqu’à sept modes de conduite.

Chez Jeep, le Wrangler a fait ses preuves depuis longtemps avec ses trois systèmes 4x4 ultra efficaces, tous équipés d’un boîtier de transfert à deux vitesses. Il y a le Command-Trac inclus de série en versions Sport et Sahara; le Selec-Trac actif en permanence qu’on peut ajouter au modèle Unlimited Sahara; et enfin le redoutable Rock-Trac à prise temporaire des Wrangler Rubicon, qui comprend un boîtier de transfert plus robuste, des différentiels à verrouillage électronique et une barre antiroulis avant qu’on peut désaccoupler pour une meilleure articulation, comme sur le Bronco. Le rapport final peut atteindre 4,1:1.

Garde au sol et angles : Avantage Ford

La garde au sol du Ford Bronco de base n’est que de 8,3 pouces, mais elle augmente à 11,6 pouces avec les pneus optionnels de 35 pouces. Par ailleurs, ses angles d’attaque, de surplomb et de sortie vont jusqu’à 43,2 degrés, 29 degrés et 37,2 degrés, respectivement.

Le Jeep Wrangler possède une garde au sol qui varie de 9,7 à 10,8 pouces dépendamment de la version, alors que ses plus gros pneus se limitent à 33 pouces. Au maximum, ses angles d’attaque, de surplomb et de sortie sont de 44 degrés, 27,8 degrés et 37 degrés.

Remorquage et charge utile : Égalité

Le Ford Bronco pourra remorquer des charges allant jusqu’à 3 500 livres, ex æquo avec le Jeep Wrangler Unlimited. Pour ce qui est de la capacité à bord, elle s’élève à 1 370 livres dans le cas du premier et à 1 351 livres dans le cas du second – un écart négligeable.

Photo: Ford

Consommation: À suivre...

Les cotes de consommation du Ford Bronco 2021 ne sont pas encore disponibles, alors impossible de comparer ici. Ses boîtes de vitesses pourraient toutefois l’avantager. De plus, un Bronco hybride sera lancé ultérieurement.

À titre de référence, la consommation d’essence moyenne du Jeep Wrangler 2020 varie de 9,5 L/100 km (modèle Unlimited à quatre portes avec moteur EcoDiesel) à 12,2 L/100 km (Unlimited avec V6 et boîte manuelle).

Sécurité : Égalité

Les deux véhicules disposent des systèmes habituels de contrôle de la stabilité et de la traction. Le Ford Bronco sera aussi livré avec l’ensemble de technologies d’aide à la conduite Co-Pilot360.

Le Jeep Wrangler peut miser sur des dispositifs semblables comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision avant avec freinage actif, la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et les capteurs de stationnement.

Photo: Germain Goyer

Prix : Avantage Jeep

La version d’entrée de gamme du Ford Bronco a un prix de 40 499 $, tandis que la plus coûteuse (Wildtrak) s’affiche à partir de 58 494 $.

C’est plus cher que le Jeep Wrangler, qui débute à 35 695 $ et qui s’arrête à 57 935 $ (Rubicon Recon). N’oublions pas les généreux rabais à l’achat consentis par FCA – près de 5 000 $ dans certains cas.

Par ailleurs, les deux constructeurs proposent une garantie de base de 3 ans ou 60 000 km assortie d’une garantie sur le groupe motopropulseur de 5 ans ou 100 000 km.

