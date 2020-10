Ford Bronco Overland : idéal pour les grandes expéditions

Malgré la COVID-19, le plus grand rassemblement nord-américain de Ford Bronco classiques se déroule jusqu’à samedi à Townsend, au Tennessee, et le constructeur en a profité pour présenter un concept intégrant de nombreux accessoires qui font de la nouvelle génération un véhicule idéal pour les grandes expéditions.

Le Bronco Overland démontre comment il est possible de redéfinir la conduite hors route et la notion d’aventure, que ce soit avec un Bronco à deux ou à quatre portes ou même avec le petit Bronco Sport, affirme Ford.

Le véhicule que vous voyez ici est une version Badlands à quatre portes du Ford Bronco régulier, celle qui est conçue pour du hors-route extrême. Peint d’une couleur spéciale appelée « Area 51, il possède d’abord une suspension hors route de haute performance avec amortisseurs Bilstein à capteur de position, un moteur EcoBoost de 2,3 litres jumelé à une boîte manuelle à sept rapports, des jantes Fifteen52 Turbomatic de 17 pouces peintes en noir asphalte et des pneus tout-terrain BFGoodrich de 35 pouces parfaits pour la boue.

Photo: Ford

C’est ensuite que ça devient encore plus intéressant. Le Bronco Overland dispose d’un treuil Ford Performance signé WARN sur un pare-chocs modulaire en acier également créé par Ford Performance. Une tente Yakima robuste à deux places et un porte-bagages sont installés aux longerons de toit, tout comme une barre de lumières RIGID à l’avant et six autres lumières RIGID POD qui assurent un éclairage sur 360 degrés. Une antenne pour émetteur radio CB est fixée au pare-chocs arrière.

Enfin, on retrouve dans la partie arrière de ce Ford Bronco un réfrigérateur ARB, un ensemble de cuisson et un poêle – tout ça bien organisé grâce à un système de gestion du chargement. Le frigo repose sur un plateau coulissant pour un accès facile. Une table et des chaises pliantes sont aussi incluses.

Si le Ford Bronco 2021 vous intéresse, dépêchez-vous à réserver un exemplaire, car la liste d’attente est déjà excessivement longue.

