Le Ford Bronco de Hennessey aura un V8 de 750 chevaux

Ce n’était qu’une question de temps avant que le préparateur texan Hennessey décide de s’attaquer au tout nouveau Ford Bronco 2021. Une fois que celui-ci commencera à sortir de l’usine l’an prochain, attendez-vous à voir peu de temps après le VelociRaptor V8 Bronco.

Cette version hyper puissante du VUS tout-terrain exploitera un V8 surcompressé de 5,0 litres et développera rien de moins que 750 chevaux. C’est nettement plus que les moteurs turbocompressés à quatre et à six cylindres offerts par Ford, qui génèrent respectivement 270 et 310 chevaux.

Il s’agit du même V8 surcompressé que Hennessey a l’habitude d’installer dans des F-150 Raptor à la place du V6 EcoBoost de 3,5 litres. Muni de la même boîte automatique à 10 rapports, le super Bronco pourra accélérer de 0 à 97 km/h en seulement 4,5 secondes, selon les estimations de la compagnie.

De nouveaux injecteurs, un système d’échappement amélioré en acier inoxydable et une reprogrammation du module de commande du moteur aideront à rendre le tout possible.

La transformation du véhicule ne se limitera pas à la mécanique, bien sûr. On retrouve un capot créé sur mesure avec une prise d’air intégrée, une calandre et des éléments graphiques exclusifs au VelociRaptor V8 Bronco, des pare-chocs révisés, une suspension renforcée assise sur de nouveaux pneus et roues, ainsi qu’un habitacle garni de cuir et personnalisé par Hennessey.

La production pour l’année-modèle 2021 sera limitée à seulement 24 exemplaires, tant à deux portes qu’à quatre portes. Chacun coûtera – tenez-vous bien – 225 000 $ américains, soit l’équivalent de 300 000 $ canadiens, sans compter les taxes et frais d’expédition.

Mentionnons en terminant que Ford travaille aussi de son côté sur une version survitaminée du Bronco (possiblement appelée « Bronco Warthog »), mais celle-ci n’aura pas plus que six cylindres. Et on peut supposer que Hennessey voudra riposter une fois de plus.

