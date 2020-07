Mercedes-Benz serait en voie d’éliminer plusieurs modèles

Mercedes-Benz a-t-elle trop élargi sa gamme au cours des dernières années? Il semblerait que oui. Sa compagnie-mère, Daimler, doit réduire considérablement les dépenses afin d’investir davantage dans l’électrification et d’essuyer les pertes encourues en raison de la pandémie de COVID-19.

Par conséquent, plusieurs modèles de Mercedes-Benz disparaîtront bientôt du catalogue. Le chef de la direction de la marque allemande aux États-Unis, Nicholas Speeks, aurait d’ailleurs informé les concessionnaires lors d’une réunion à la fin juin.

Selon ce que rapporte Automotive News, au moins sept modèles seraient en danger. Bien que Speeks n’ait pas précisé leur identité, de lourds soupçons pèsent sur les versions coupés et cabriolets des Classe C, Classe E et Classe S – toutes des voitures à deux portes dont les ventes sont en net recul depuis quelques années, plusieurs clients de Mercedes-Benz préférant suivre la tendance populaire et se tourner vers des VUS.

Photo: Caleb Gingras

Dans le cas des plus grandes, il y a déjà le cabriolet SL (renouvelé prochainement) ainsi que les coupés et cabriolets Mercedes-AMG GT qui remplissent cette niche.

Pour ce qui est des modèles compacts et intermédiaires, plusieurs sources avancent que la compagnie va offrir à la place une toute nouvelle CLE qui viendrait se positionner au-dessus de la CLA, un genre d’équivalent aux BMW Série 4 et Audi A5.

Rappelons aussi que le petit cabriolet SLC ne sera pas de retour en 2021 et que le futur du coupé à quatre portes CLS au-delà de la présente génération est très incertain.

