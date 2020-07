L'intérieur de la Mercedes-Benz Classe S 2021 sera un océan d'écrans

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S 2021 fera ses débuts en septembre et le constructeur entend nous donner quelques aperçus d’ici là. Ça commence aujourd’hui avec le dévoilement du système d’infodivertisement MBUX de deuxième génération, qui promet plus de convivialité, de confort et de personnalisation que jamais.

Avant toute chose, les designers ont éliminé pas moins de 27 boutons physiques, donnant ainsi encore plus de place au numérique. Les commandes de climatisation restent toutefois affichées en permanence au bas de l’écran central.

Si vous aimez les écrans, vous serez servi. Celui de 12,3 pouces derrière le volant est capable de créer un effet tridimensionnel sans qu’il soit nécessaire de porter des lunettes 3D. L’affichage tête haute se dote en option de la réalité augmentée (il donne ainsi l’impression de projeter les flèches de navigation directement sur la route), si bien que sa surface s’étend sur 77 pouces à une distance de 10 mètres.

Photo: Daimler

L’écran au centre de la planche de bord est désormais vertical, détaché de l’instrumentation et disponible avec une surface de 12,8 pouces ainsi que la technologie DELO. Son apparence peut être personnalisée selon quatre styles (discret, sportif, exclusif et classique) et trois modes (navigation, assistance, service). À l’arrière, on compte jusqu’à trois écrans et le contenu peut être partagé entre eux.

Il est possible de créer jusqu’à sept profils d’utilisateurs différents et de partager les réglages et préférences d’un siège à l’autre via Mercedes me (et même d’un véhicule à un autre grâce à l’infonuagique). Le conducteur peut valider son identité pour accéder à ses réglages personnels ou à ses méthodes de paiement numérique de quatre manières : reconnaissance vocale, reconnaissance faciale, empreinte digitale ou un NIP.

Photo: Daimler

L’assistant vocal arrive à comprendre le langage naturel et même à exécuter certains ordres sans qu’on ait besoin de l’interpeler préalablement en disant « Hey Mercedes », comme répondre à un appel ou afficher la carte du GPS. Il peut aussi expliquer où se trouve la trousse de premiers soins ou comment appareiller un téléphone via Bluetooth. Plusieurs micros sont répartis dans l’habitacle pour indiquer au système de quel siège provient la commande. Et si un passager arrière dit « Je suis fatigué » ou « J’ai froid », un programme de relaxation s’enclenche ou bien la température s’ajuste automatiquement.

Une nouvelle forme d’assistance de bord s’ajoute à MBUX. Employant différents capteurs et caméras, elle permet notamment de prépositionner le siège du conducteur et les rétroviseurs latéraux en fonction de notre morphologie ou encore d’actionner le toit ouvrant d’un simple geste de la main. Disons que vous cherchez quelque chose sur le siège du passager avant quand il fait sombre; une lumière s’allumera automatiquement à cet endroit.

Photo: Daimler

Doué d’intelligence articifielle encore plus poussée, MBUX est également capable de répondre à des questions d’ordre général, d’entretenir une conversation avec un passager et de contrôler différents appareils connectés à la maison.

Quelques derniers détails techniques : la puissance du processeur a été accrue de 50%, la mémoire vive disponible atteint 16 Go et le disque dur, 332 Go. Des mises à jour logicielles à distance sont aussi possibles.

Tout ça est très impressionnant – et ce n’est que la pointe de l’iceberg! Rendez-vous plus tard cet été pour en apprendre plus sur la nouvelle Mercedes-Benz Classe S 2021.