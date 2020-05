Mercedes Classe E 2021 : au tour du coupé et du cabriolet

Après nous avoir dévoilé en mars ses berlines et familiales Classe E 2021, toutes deux largement repensées et modernisées, Mercedes-Benz nous présente maintenant le coupé et le cabriolet.

Comme on l’a déjà vu, le design est plus expressif avec entre autres une calandre et un pare-chocs avant redessinés de même qu’un capot plus bombé. Les phares et les feux arrière entièrement à DEL sont nouveaux également. Les choix de jantes et de couleurs de carrosserie ont été revus.

Les sportives versions Mercedes-AMG 53 se démarquent encore plus avec un museau passablement retravaillé qui comprend une calandre exclusive, des phares aux lignes plus acérées et un nouveau becquet avant.

L’habitacle continue de mettre l’accent sur le confort, l’ergonomie et la richesse des matériaux, notamment avec de nouvelles options de garnitures et d’agencements de couleurs, comme des boiseries de frêne gris. Avec le cabriolet, du cuir spécialement conçu pour réfléchir les rayons de soleil et donner moins chaud aux occupants est disponible.

Les sièges ont été améliorés de différentes façons. Par exemple, on peut entrer notre taille dans le système multimédia ou la spécifier à l’assistant Mercedes me pour que le siège du conducteur s’ajuste automatiquement; il ne reste qu’à peaufiner la position par la suite.

À l’instar de la berline et de la familiale, le coupé et le cabriolet de Classe E 2021 proposent l’interface de commande MBUX de toute dernière génération, combinant deux écrans numériques de 12,3 pouces.

Au niveau des aides à la conduite et de la sécurité, l’arsenal est très complet, comme c’est l’habitude chez Mercedes-Benz. Soulignons le tout nouveau volant sport avec capteurs pour détecter si les deux mains du conducteur se trouvent bien dessus. Après un certain laps de temps, des avertissements peuvent se déclencher et, si le conducteur ne réagit pas, le freinage d’urgence assisté s’active.

Enfin, du côté des moteurs, un six cylindres en ligne de 3 litres remplace le V6 dans les E 450 4MATIC. Si la puissance (362 chevaux) et le couple (369 livres-pied) ne changent pas, l’ajout du système d’hybridation légère EQ Boost de 48 volts fournit un gain temporaire de 21 chevaux et 184 livres-pied en plus d’économiser du carburant. On ne connaît pas encore les cotes de consommation, toutefois.

Dans les versions Mercedes-AMG E 53, ce moteur est poussé à 429 chevaux et 384 livres-pied. De plus, la boîte de vitesses, le rouage intégral, la suspension et le système de contrôle du châssis adoptent tous des réglages plus sophistiqués.

Contrairement à la berline, aucune motorisation hybride rechargeable ne sera offerte avec le coupé et le cabriolet.

Les modèles Mercedes-Benz Classe E 2021 arriveront chez les concessionnaires canadiens vers la fin de l’été. Les prix restent à confirmer, mais sachez que le coupé actuel se vend à partir de 75 400 $. Dans le cas de la décapotable, c’est 83 000 $.