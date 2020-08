La Mercedes-Benz S600 Lorinser de Michael Jordan est à vendre

Si comme nous, vous avez visionné le documentaire The Last Dance portant sur Michael Jordan et les Bulls de Chicago, vous avez probablement aperçu sa somptueuse Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996. Et bien, sachez qu’elle est à vendre.

Comme on peut le voir sur les photos, il s’agit d’une version à deux portes peinte en vert métallique le plus foncé qui soit. Elle est montée sur des jantes chromées de 18 pouces en plus d’être agrémentée d'un ensemble de carrosserie. On remarque également qu’elle est équipée d’un système d’échappement installé par Lorinser.

Tel qu’on peut le lire sur le pilier C, cette Mercedes-Benz S600 appartenant à Michael Jordan est animée par un V12 de 6,0 L. Celui-ci génère une puissance de 389 chevaux et un couple de 420 livres-pied.

Photo: Beverly Hills Car Club

L’odomètre affiche 157 000 miles, soit l’équivalent d’environ 252 667 kilomètres. Histoire d’authentifier qu’elle a bel et bien appartenu au célèbre joueur de basketball, la voiture sera livrée avec les enregistrements au nom de Michael Jordan.

D’après ce que nous apprend Car and Driver, la voiture sera mise à l’enchère sur eBay prochainement par la firme Beverly Hills Car Club.

Tout au long du documentaire diffusé sur la plateforme Netflix, les plus observateurs remarqueront le bon goût de Michael Jordan pour l’automobile. On le voit notamment au volant de Chevrolet Corvette ZR-1, Porsche 911 Turbo et Ferrari 550 Maranello en plus de cette impressionnante S600.

