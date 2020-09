Mercedes-AMG CLA 45 2020 : un coeur de feu

Le turbocompresseur à double volutes est de couleur rouge incandescent. Les tuyaux qui sont reliés aux tubulures d’échappement dansent sous la pulsion des gaz.

Le moteur M139 à quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé oscille légèrement sur son berceau, selon le rythme imposé par le technicien qui contrôle le test en cours. Ce technicien et moi observons le ballet mécanique qui se déroule derrière l’épais vitrage séparant la salle de contrôle de ce moteur tournant à pleine charge. Pas de doute, nous sommes bien à Affalterbach en Allemagne au siège social de Mercedes-AMG.

Ce premier contact avec ce moteur, qui subissait alors ses derniers essais de mise au point, s’est déroulé il y a quelques années lors d’une visite en Allemagne pour faire l’essai d’autres modèles Mercedes-AMG mais, déjà, la marque voulait préparer le terrain et nous permettre de constater par nous-mêmes le potentiel de performance de ce moteur à venir. Quelques mois plus tard, il faisait son apparition sous le capot des variantes les plus performantes de la Classe A ainsi que de de la CLA.

Quatre cylindres et 382 chevaux

Aujourd’hui, ce moteur développe 382 chevaux à 6 500 tours/minute et livre 354 livres-pied de couple à 4750 tours/minute sous le capot des Mercedes-AMG CLA 45 commercialisées en Amérique du Nord. Mais celui des variantes S, réservées à d’autres marchés, ne déploie rien de moins que 416 chevaux, soit 208 chevaux par litre de cylindrée, ce qui en fait le quatre cylindres le plus puissant pour une voiture de série. Ma-la-de.

Photo: Gabriel Gélinas

Sur la route, la CLA 45 se montre à la fois vaillante et volontaire en ce qui a trait aux performances, sans pour autant être véritablement explosive à bas régime, le couple maximal n’étant livré qu’à 4 750 tours/minute. Cependant, la toute dernière version du rouage integral 4Matic et la boîte à double embrayage à huit rapports lui permettent de s’acquitter du sprint à 100 km/h en juste au-delà de quatre secondes.

Si l’on se sert allégrement des paliers de changement de vitesses au volant, la CLA 45 peut se montrer remarquablement incisive lors de manoeuvres sur autoroutes et routes secondaires, ce qui explique sans doute pourquoi j’ai noté une moyenne de consommation observée supérieure à 10,5 L/100 km.

Photo: Gabriel Gélinas

Un tempérament fougueux

Avec un châssis rigidifié, des liaisons au sol calibrées spécifiquement pour assurer une bonne tenue de route, des freins ventilés et une monte pneumatique d’origine performante, la CLA 45 ne manque pas d’atouts pour assurer sportivité et dynamique, même si elle pèse quelques 3 700 livres.

Évidemment, le comportement routier est paramétrable, et le sélecteur rotatif intégré à la branche droite du volant permet de passer rapidement d’un mode à l’autre selon l’humeur du moment. Conduire la nuit permet d’apprécier au plus haut point les effets de lumière de l’éclairage d’ambiance, surtout lorsqu’on sélectionne le mode qui varie les couleurs affichées dans l’habitacle. Plutôt cool.

Photo: Gabriel Gélinas

Pour ce qui est du look, je n’ai jamais été un grand fan de la CLA, surtout à cause de sa partie arrière, mais, comme l’appréciation du style est de nature subjective, il est possible que d’autres la trouvent élégante. Toutefois, force est d’admettre que les petits déflecteurs localisés sur les flancs de la partie avant font un peu puéril, surtout lorsque l’on remarque que des voitures AMG nettement plus performantes, comme les C63 S et E63 S en sont dépourvues…

Et maintenant, voici la facture… Prix de base : 59 200 $. Jusque-là, ça va. Total des options : 18 340 $. Prix total de la voiture d’essai : 77 540 $. Ouch! Encore une fois avec Mercedes, les options sont chèrement tarifées et la retenue est de mise. Si certaines d’entre elles, comme le AMG Driver’s Package ou les jantes en alliage de 19 pouces en valent le coût, d’autres comme le AMG Aerodynamics Package, sont clairement à délaisser.

Avec son moteur exceptionnel et son châssis qui est d’attaque, la CLA 45 livre la marchandise et n’est concurrencée que par l’Audi RS 3, qui est elle-même animée par un moteur d’anthologie, et la BMW M2 Gran Coupe qui ne devrait pas tarder…

En vidéo: Le Guide de l'Auto s'amuse dans la neige avec Mercedes-AMG