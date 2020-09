Mercedes-AMG E63 S 4Matic Estate 2020 - Le blitzkrieg

En allemand, « Blitzkrieg » se traduit par « guerre éclair », soit un assaut rapide et décisif mené avec une précision chirurgicale. Comme métaphore pour la Mercedes-AMG E63 S, on ne saurait trouver mieux. V8 biturbo de 603 chevaux et 627 livres-pied de couple, boîte à neuf rapports, rouage intégral et polyvalence assurée par sa configuration de type estate, ou familiale en français, notre voiture d’essai coche toutes les cases de la performance et de la dynamique, tout en étant pratique au quotidien. Portrait d’une familiale capable d’en découdre avec d’authentiques autos sport de haut calibre…

Les rivales directes de la Mercedes-AMG E63 S Estate sont très peu nombreuses. On pense bien évidemment à l’Audi RS 6 Avant qui fait son entrée au pays pour 2021, ou encore à la Porsche Panamera Sport Turismo. Encore une fois, les marques allemandes rivalisent entre elles et ne négligent aucun créneau, même le plus niché qui soit. Si les familiales de performance sont trop rares chez nous, où la clientèle préfère souvent conduire des VUS dopés aux stéroïdes, en Europe ces voitures sont le nec plus ultra pour les amateurs de performance devant composer avec des obligations familiales. Le centre de gravité plus bas, le gabarit moins imposant et la masse plus contenue, sont autant d’arguments militant en faveur de ces familiales.

Le prix de base de la Mercedes-AMG E63 S Estate est de 124 200 $, et l’ajout d’options porte la facture de notre modèle d’essai de couleur Designo Selenite Grey à 144 700 $. Un prix élevé, mais qui est aussi voisin des tarifs demandés par ses rivales directes. En ce qui a trait au gabarit et aux dimensions, l’Audi RS 6 Avant est toutefois fois plus longue, plus large et plus spacieuse que la Mercedes-AMG E63 S Estate, avec un look widebody plus expressif en prime.

Un nouveau design en approche pour 2021

Avis aux intéressés, la Mercedes-AMG E63 S Estate va subir un lifting pour l’année-modèle 2021 en adoptant une nouvelle calandre à lamelles verticales, émulant celle de la Mercedes-AMG GT, laquelle remplacera celle du modèle figurant ici avec ses barres horizontales. Si vous êtes tenté par la E63 S, vaudrait peut-être mieux attendre l’arrivée de la 2021, afin que la voiture demeure actuelle plus longtemps, surtout à ce prix-là…

En 2020, Mercedes-AMG a choisi d’ajouter un sélecteur de modes de conduite rotatif à l’une des branches du volant, histoire de passer d’un mode à l’autre à la volée. Il est donc devenu très simple de choisir le mode Confort et une conduite relaxe pour ensuite transformer instantanément le tempérament de la bagnole en faisant une simple rotation pour sélectionner les modes Sport ou Sport Plus. De son côté, le mode Individual permet la sélection de calibrations personnalisées. Ceci étant dit, même le mode Confort ne permet pas à la voiture de composer avec l’état plutôt dégradé de nos chaussées, et les secousses sont trop fortement ressenties... La faute ne doit cependant pas être attribuée aux ingénieurs d'AMG, mais plutôt à l’incurie de nos gouvernements, tous partis politiques confondus. Fin de la parenthèse.

Un cœur de feu

Avec 603 chevaux et 627 livres-pied de couple, les accélérations livrées par le V8 biturbo de 4 litres sont féroces à pleine charge avec un chrono d’à peine plus de trois secondes pour le 0-100 km/h. Pour une familiale, c’est absolument époustouflant, et c’est ce qui fait le charme de cette voiture hors-norme. Évidemment, la consommation est conséquente, et j’ai observé une moyenne de 14,8 L/100 km pendant ma semaine d’essai, sans toutefois rouler à fond la caisse plus qu’à l’habitude.

Le rouage intégral adopte des calibrations spécifiques aux modèles AMG avec répartition optimale du couple réglée en continu par le biais d’un embrayage à commande électromécanique. La Mercedes-AMG E63 peut également se transformer en propulsion, avec une livrée totale du couple aux seules roues arrière. Pour accéder à ce furieux délire, il faut obligatoirement passer au mode Race, activer le mode manuel pour la boîte de vitesses au moyen des paliers localisés au volant pour ensuite désactiver le système de contrôle électronique de la stabilité, et bonjour l’ambiance! J’ai toutefois roulé plus souvent en mode Sport et Sport Plus, lesquels permettent une gestion très efficace du rouage intégral en contrôlant de façon optimale les dérives tout en laissant le V8 s’exprimer librement. Plaisir et frisson garantis…

En conclusion, la Mercedes-AMG E63 S Estate est absolument exceptionnelle, et son prix est conséquent avec le niveau de performance et de dynamique qu’elle est en mesure d’offrir. Croyez-moi, c’est une voiture beaucoup plus agréable au quotidien qu’un VUS offrant une puissance similaire.