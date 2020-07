Mercedes-AMG GT Black Series : un nouveau monstre de 720 chevaux

Le constructeur allemand Mercedes-Benz présente une version encore plus extrême et puissante de sa redoutable Mercedes-AMG GT.

Inspirée de la GT3 de course, la nouvelle Mercedes-AMG GT Black Series 2021 mise à fond sur les performances, la légèreté et l’aérodynamisme afin d’en mettre plein la vue sur les circuits.

Ce sixième modèle Black Series dans l’histoire d’AMG se trouve à être le dernier projet supervisé par le président du conseil Tobias Moers, qui quitte pour prendre les rênes d’Aston Martin.

Photo: Daimler

Tout d’abord, la voiture renferme le V8 AMG le plus puissant jamais conçu, développant 720 chevaux de 6 700 à 6 900 tours/minute et un couple de 590 livres-pied de 2 000 à 6 000 tours/minute. Ce moteur biturbo de 4,0 litres a bien sûr reçu de nombreuses modifications, notamment un nouveau vilebrequin à plat et de nouveaux collecteurs d’échappement.

Les ingénieurs ont aussi amélioré la réponse de l’accélérateur pour des décollages plus explosifs. La puissance est transmise aux roues arrière par l’entremise d’une boîte AMG SPEEDSHIFT à double embrayage qui compte sept rapports et qui profite elle aussi de nouveaux réglages.

Résultat : la Mercedes-AMG GT Black Series passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et de 0 à 200 km/h en moins de neuf secondes. Sa vitesse de pointe s’élève à 325 km/h.

Photo: Daimler

Au niveau de l’aérodynamisme, on retient surtout la calandre dérivée de la GT3, le becquet avant en fibre de carbone réglable en deux positions (pour la route ou la piste), les deux grosses sorties d’air sur le capot, les jupes latérales beaucoup plus prononcées que sur la GT régulière, le nouveau diffuseur arrière de même que l’aileron à deux paliers en fibre de carbone qui s’ajuste mécaniquement selon les besoins du pilote (la partie supérieure de l’aileron comprend même un clapet mobile qui s’ouvre jusqu’à 20 degrés pour plus d’appui au sol). N’oublions pas non plus que tout le dessous de la voiture ou presque est fermé par des panneaux.

Enfin, il y a une suspension AMG à doubles leviers triangulaires avec amortisseurs adaptatifs gouvernés par le système AMG RIDE CONTROL (modes Confort, Sport et Sport Plus). Elle est reliée à des roues de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière, lesquelles sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO spécialement conçus pour la GT Black Series (285/35ZR19 avant, 335/30ZR20 arrière).

Photo: Daimler

Quant à l’habitacle de la Mercedes-AMG GT Black Series, du cuir Nappa exclusif se marie à du tissu Dynamica en microfibres dans une teinte de noir accentuée par des coutures orange (ou grises en option). Au Canada, des sièges AMG Performance sont inclus de série, mais pas ceux en fibre de carbone vendus en Allemagne et dans d’autres marchés. Idem pour l’ensemble Piste AMG.

