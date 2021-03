Mercedes-AMG A35 2021 : le jeu en vaut-il la chandelle ?

Si vous êtes à la recherche d’une berline à hayon de performance, un nouveau joueur arrive dans la course en 2021 : la Mercedes-AMG A35, fraîchement débarquée au Canada.

Il s’agit du plus petit modèle AMG disponible chez Mercedes. Ses rivales directes? L’Audi S3, la Volkswagen Golf R, la Mini John Cooper Works et même la Honda Civic Type R. Parmi toutes ces autos attrayantes, difficile de demeurer rationnel!

La A35 offre tout ce que l’on recherche dans une compacte de performance. Son moteur de 2,0 litres turbocompressé produit 302 chevaux et 295 livres-pied et vous fera vivre une expérience de conduite franchement excitante. La petite bombe passe de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, et on y découvre une direction précise à souhait.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Même si le modèle n’est pas directement assemblé chez AMG, la division de performance de Mercedes y a ajouté sa touche afin de rendre la Classe A plus excitante que jamais!

Propre à Mercedes-Benz, l’intérieur s’ouvre sur un vaste éventail technologique et un style impeccable. Le système MBUX intégrant un outil de reconnaissance vocale efficace et une intelligence artificielle est hébergé via un immense écran qui remplace même les cadrans traditionnels derrière le volant.

De la conduite au style, tout y est. Le seul hic apparaît lorsque l’on doit débourser pour payer le véhicule. En effet, avec une facture pouvant frôler les 70 000 $, il est normal de se poser la question : le jeu en vaut-il la chandelle?

Photo: Louis-Philippe Blanchette

La conduite

La Mercedes-AMG A35 offre une conduite fantastique sans trop de compromis. Toutefois, ceux s’étant accoutumés à des voitures libérant jusqu’à 400 chevaux ne seront pas renversés par les performances en ligne droite.

Dans les courbes, la A35 s’accroche directement à la route et ancre son conducteur en place. Que la route soit mouillée ou même enneigée, le succès de la stabilité du véhicule peut être attribué à son impressionnant système à quatre roues motrices. Selon l’état de la chaussée, la puissance est renvoyée à certaines roues pour aider la A35 à garder le cap.

De surcroît, la A35 emprunte son système de suspension dynamique à la AMG GT Coupé à quatre portes. Cela dit, que l’on conduise en mode Confort ou en mode Sport+, la A35 adapte sa conduite très gracieusement selon l’expérience convoitée par son chauffeur.

Spécifications et prix

Si l’envie vous venait de commander une Mercedes-AMG A 35, sachez qu’un grand travail vous attend! En matière de configuration, le véhicule offre plusieurs options de personnalisation qui peuvent rapidement devenir compliquées… et onéreuses.

En débutant par l’extérieur, vous aurez à choisir entre 12 couleurs. Par la suite, vous ferez face à un dilemme encore plus important : un style conservateur sans améliorations visuelles externes ou quelque chose de beaucoup plus flamboyant, c’est-à-dire l’ensemble Aérodynamique AMG.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Si vous décidez de vous procurer l’ensemble aérodynamique AMG (1 500 $), soyez conscient que Mercedes vous oblige à passer en premier par l’ensemble AMG nuit qui, lui, ajoute une coloration noire sur certains éléments du véhicule... et 1 000 $ au total de votre facture.

Sans passer par chaque option disponible pour la A35, voici les prix exacts de la A35 AMG, si vous décidiez de la personnaliser exactement comme celle sur les photos de cet essai.

Couleur :

Jaune soleil - 890 $

Jantes AMG aérodynamiques de 19 po à 5 bras jumelés, noir mat - 500 $

Ensemble Conducteur AMG - 2 500 $ qui comprend :

Jantes AMG aérodynamiques de 19 pouces à 5 bras jumelés, bicolores

Volant Performance AMG garni de cuir nappa/DINAMICA

DRIVE UNIT AMG

Enregistreur Track Pace AMG pour MBUX

Suspension sport RIDE CONTROL AMG à 3 niveaux d’amortissement

Ensemble Navigation - 1 000 $

Navigation Mercedes-Benz

Service Live Traffic

Vidéo augmentée MBUX pour la navigation

Détecteur de panneaux de signalisation

Mises à jour des cartes de navigation sans frais pendant 3 ans

Ensemble technologie - 1600 $ qui comprend :

Phares à DEL multifaisceaux

Assistance adaptative des feux de route

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif

Ensemble haut de gamme - 3 200 $ qui comprend :

Avertisseur d’angle mort

Avertissement de sortie du véhicule

KEYLESS-GO

Recharge sans fil par induction avec jumelage par CCP

Apple CarPlay

Android Auto

Aide active au stationnement

Radio SiriusXM avec 3 mois d’essai du forfait Privilège

Système ambiophonique Burmester

Ensemble Nuit AMG – 1 000 $

L’ensemble Nuit ajoute encore plus de touches de noir jais à l’allure menaçante de la A35 AMG à hayon. Le bord du répartiteur d’air avant et les ailettes d’admission d’air sont finis en noir brillant intense, tout comme l’encadrement des rétroviseurs extérieurs et des vitres latérales. Des embouts d’échappement en chrome noir font encore plus ressortir l’arrière.

Ensemble Aérodynamique AMG - 1 500 $

Les détails aérodynamiques plus agressifs comprennent un répartiteur d’air plus prononcé à l’avant. À l’arrière, l’aileron imposant, les bords de fuite des déflecteurs d’air latéraux dans le tablier arrière et le diffuseur sont tous finis en noir brillant.

Ceintures de sécurité rouges

250 $

Caméra à 360 degrés

650 $

Configuration totale

62 140 $

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Une voiture fantastique, un prix qui l’est un peu moins

La Mercedes-AMG A35 est un véhicule franchement plaisant à conduire, peu importe le mode de conduite. C’est une voiture versatile qui permet d’en faire beaucoup.

Les performances sont suffisantes pour satisfaire la majorité des consommateurs. On aurait pris un peu moins d’assistance de conduite et une vingtaine de chevaux de plus pour rendre l’expérience optimale. L’intérieur est fantastique et la technologie n’y manque pas.

Toutefois, avec une facture pouvant facilement dépasser les 60 000 $, cette Classe A sur les stéroïdes n’est décidément pas pour tout le monde...