Ce Mercedes-Benz Classe G modifié par Brabus et Fostla semble prêt pour la guerre

Ce monstre de Brabus a 888 chevaux et coûte 875 000 $

Le Mercedes-Benz Classe G a des amateurs qui raffolent de son prestige et de son look emblématique, d’autres qui n’en ont que pour sa puissance et ses capacités hors route phénoménales. Malheureusement pour certains, le G 65 à moteur V12 n’a pas survécu à la refonte du modèle pour l’année …